Avete mai visto il figlio di Gianni Morandi? Ecco Marco, la fotocopia della madre [FOTO]

Gianni Morandi realizzerà L’Isola di Pietro 4?

Dopo aver ottenuto un grandissimo successo con la fiction L’Isola di Pietro 3, Gianni Morandi di sta dedicando alla sua famiglia. Al momento non sappiamo se verrà realizzato un sequel visto che il ragazzo di Monghidoro ha fatto intendere che lo sceneggiato di Canale 5 gli ruba molta energia.

In attesa di scoprire altre informazioni, sapevate che il cantante bolognese ha tre figli? Una donna che era sposata con Biagio Antonacci e due uomini. Oggi vogliamo parlarci di Marco che è molto simile alla madre.

Chi è Marco Morandi?

Per chi non lo sapesse il secondogenito di Gianni Morandi si chiama Marco. Quest’ultimo è nato nella Capitale ed ha 45 anni. Il figlio del ragazzo di Monghidoro è venuto al mondo dal matrimonio tra l’artista e la prima moglie Laura Efrikian. Ed è proprio a lei che somiglia il musicista, mentre dal genitore ha preso la grande passione per la musica.

Senza ombra di dubbio il mondo dello spettacolo è la sua casa per Morandi junior. Sin da quando era ragazzino, infatti, ha studiato musica. Chi lo segue da tempo sicuramente ricorderà la sua partecipazione al Festival di Sanremo 22 anni fa. In quell’occasione partecipò alla categoria Nuove Proposte con la canzone Come il Sole. (Continua dopo la foto)

La vita professionale e privata del secondogenito di Gianni Morandi

C’è da sottolineare che Marco non ha avuto il grande successo come il padre Gianni Morandi, tuttavia negli anni lo ha affiancato in conduzioni televisive e spettacoli. In molti ricorderanno quando insieme hanno presentato la trasmissione ‘C’era un Ragazzo’, trasmesso un po’ di anni fa sulla prima rete Rai.

Il fratello di Marianna ha anche avuto delle esperienze nel mondo del cinema, infatti vent’anni fa ha esordito nella pellicola ‘Liberate i Pesci’. Ma le sue esperienze nel mondo dello spettacolo non sono terminate qui, infatti ha partecipato pure al Festival di Sanremo nel 2002, con la canzone ‘Che ne So’.

Poi ha fatto anche teatro con dei musical che hanno riscosso un grandissimo successo di pubblico. Dal punto di vista privato Marco è sposato da diverso tempo con Sabrina Laganà, che fa l’ufficio stampa. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, di cui il ragazzo di Monghidoro è un nonno molto affettuoso e presente.