Uomini e Donne, le dichiarazioni inaspettate di Veronica Burchielli

Le dichiarazioni inaspettate

Veronica Burchielli è nota per aver corteggiato Alessandro Zarino nello studio di Uomini e Donne. Nelle ultime ore ha deciso di fare una confessione che ha spiazzato i fan del programma di Maria De Filippi. In pratica ha ammesso che non è stato un periodo facile per lei a causa di alcuni problemi di salute legati all’alimentazione.

Durante il suo percorso televisivo, infatti, era molto a disagio davanti ai riflettori perché stava rischiando di cadere nel vortice dell’anoressia. Allo stesso tempo ha voluto tranquillizzare dicendo che ha sotto controllo la situazione. Può contare su validi medici che non perdono di vista il suo caso. Il merito è anche dell’amore del neo fidanzato.

‘Sul trono ero quasi diventata anoressica’

Le dichiarazioni inaspettate di Veronica hanno fatto ricredere molte persone sul suo conto. Ai tempi di UeD è stata scelta da Alessandro, al quale ha detto no. Ha giustificato la sua risposta sostenendo che non aveva fiducia nelle sue buone intenzioni. A quel punto la conduttrice le ha proposto il trono che ha accettato senza alcuna esitazione.

Tina Cipollari l’ha sempre attaccata per i suoi atteggiamenti strani e ambigui. Le critiche ricevute da tutti presenti nello studio (e sui social) hanno provocato uno stato di sofferenza abbastanza grave. Tale stato ha peggiorato il suo rapporto con il cibo al punto tale di perdere peso nel giro di pochi giorni.

Per fortuna Alessandro è tornato e insieme sono andati via mano nella mano. Nonostante siano fidanzati da poco, vogliono andare a convivere per risolvere la questione della lontananza. Hanno scelto Milano come nido del loro amore per questioni di lavoro. Nel frattempo è riuscita ad avere la meglio sul disturbo serio come l’anoressia.



‘Riflettete sul valore delle parole ed evitate di emettere sentenze e giudizi spietati’

Veronica ha colto l’occasione per invitare le persone a riflettere prima di giudicare il prossimo. Prima di ricorrere a offese e insulti, bisognerebbe conoscere il vissuto del destinatario delle parole. Del resto tutti combattono una battaglia, dunque sarebbe meglio non essere artefici di ulteriore dolore.

C’è chi ne risente mentre altri tendono ad ignorare. Veronica non solo ha optato per l’indifferenza, ma è anche riuscita a trovare l’amore. Ciò dimostra che il sole esiste per tutti dopo la tempesta.