Beautiful spoiler Usa: Thomas e Quinn si alleano contro Brooke

Gli spoiler di Beautiful delle puntate americane raccontano che Thomas si farà una nuova amica, che sfrutterà ovviamente a suo favore. Si tratta di Quinn Fuller, decisa a mettere alla porta Brooke. Il giovane Forrester la aiuterà nel suo scopo, così che la Logan non si intrometta più nei suoi tentativi di riavere Hope.

Nel frattempo, Carter capirà che il Forrester Jr. sta ingannando Zoe e proverà a farle aprire gli occhi. La Buckingam, stanca di avere dei dubbi, farà in modo che Thomas cada in un tranello per scoprire la natura dei suoi veri sentimenti.

Beautiful spoiler: Thomas organizza una festa per Zoe

La situazione per Thomas non sarà semplice, visto che dovrà tenere i piedi in due scarpe. Per non far insospettire Zoe, le organizzerà una romantica festa di compleanno. Durante la festa, Carter chiederà alla Buckingam di fare attenzione ai comportamenti del giovane Forrester.

La modella capirà che Carter nutre nei suoi confronti un’attrazione non indifferente. Intanto, come svelano le anticipazioni di Beautiful, Shauna non perderà tempo per creare occasioni in cui resta da sola con Ridge. Il Forrester non sembrerà esserne dispiaciuto, mentre Brooke fingerà indifferenza. Hope sarà confusa quando vedrà Thomas coccolare affettuosamente Zoe e si chiederà come mai prova questo sentimento di gelosia, dopo tutto il dolore che gli ha arrecato.

Nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas chiederà ancora aiuto a Vinny per conquistare Hope. Questa volta però non si fermerà qui. Il suo intento sarà quello di cacciare Brooke dalla Forrester, anche se sa che è un’impresa quasi impossibile. Persino Vinny si stupirà della crudeltà del suo amico e non gli offrirà alcun appoggio, lasciandolo sbalordito.

Quinn accetta di aiutare Thomas

A quel punto, Thomas dovrà cercare un altro alleato per sconfiggere Brooke. Il giovane penserà di contattare Quinn, sapendo bene quanto la Fuller odi la Logan. Stando agli spoiler delle puntate americane di Beautiful, Thomas proporrà a Quinn di unire le forze per far cadere Brooke.

Thomas è certo che, fino a quando la Logan sarà in circolazione, non potrà avere via libera con Hope. Quinn invece, è ancora convinta che Brooke non abbia abbandonato l’idea di distruggere la sua relazione con Eric. I due elaboreranno quindi un piano per mettere in seria difficoltà la Logan.

Infine, le anticipazioni di Beautiful raccontano che Zoe comincerà a nutrire dei sospetti nei confronti di Thomas, dopo aver parlato a lungo con Carter. La modella cercherà così di mettere alla prova i sentimenti del suo futuro marito facendolo cadere in un tranello. Cosa avrà in mente? Non resta che aspettare i prossimi episodi della soap opera per scoprirlo.