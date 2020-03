Beautiful anticipazioni Usa: Sally si sente male, Katie le sta vicino

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate americane svelano che Sally inizierà a sentirsi male, facendo preoccupare Katie. La Spectra sarà costretta a fare delle analisi, scoprendo una terribile verità. La stilista pregherà l’amica di non rivelare nulla a Wyatt, perché non vuole essere trattata con pietà. Nel frattempo, Quinn si metterà contro Brooke, mentre Shauna continuerà a corteggiare Ridge.

Beautiful spoiler Usa: Quinn dalla parte di Shauna

Nelle prossime puntate della soap opera americana, che in Italia vedremo tra qualche mese, Quinn farà una promessa a Shauna. La Fuller, acerrima nemica di Brooke, dirà alla Fulton di aiutarla a conquistare Ridge, in modo che metta alla porta definitivamente Brooke.

Per riuscire nel suo scopo, le proporrà di trasferirsi nella dependance di villa Forrester. Gli spoiler di Beautiful svelano poi che Sally si confiderà cobn Katie, dicendole sìdi manifestare strani sintomi da giorni. Le due si recheranno dal medico per una serie di test e resteranno vicine nell’attesa dei risultati. Sally sentirà in cuor suo di avere qualcosa di grave e così farà giurare a Katie di non dire a nessuno quello che sta passando.

Le anticipazioni di Beautiful narrano che la dolce Katie manterrà la promessa e non proferirà parola con Wyatt, ma che si confiderà con Bill. Il magnate si sentirà in colpa per aver tramato contro Sally e aver distrutto la sua azienda di famiglia. Cercherà di rimediare ai suoi errori? Bill, al contrario della moglie, crederà che Wyatt debba essere informato delle condizioni di salute della povera Sally, nonostante non siano più fidanzati. Pensando alla promessa fatta all’amica, Katie pregherà Bill di tenere la bocca chiusa.

Steffy vorrebbe confessare la verità a Liam

Mentre si consuma la tragedia di Sally, Steffy e Liam ritroveranno la complicità trascorrendo del tempo con la figlia Kelly. Stando alle anticipazioni di Beautiful però, la giovane Forrester si sentirà in colpa per il suo segreto. Forse, è arrivato il momento di rivelare all’ex marito del bacio. A fermarla sarà proprio Thomas, che la esorterà a non rovinare tutto ora che potrebbe riavere la sua famiglia.

In realtà, il Forrester Jr. vorrà solo che Steffy e Liam stiano insieme, così da avere Hope per sé. Il suo piano sembra funzionare. Zoe però, è ancora convinta che il giovane la voglia sposare perché innamorato di lei.

Come reagirà quando verrà a sapere che è stata solo usata per far ingelosire Hope? Infine, vedremo Shauna e Quinn sempre più unite, con l’obiettivo di separare Ridge e Brooke. Entrambe hanno dei buoni motivi e la Logan dovrà tenere gli occhi ben aperti prima che sia troppo tardi.