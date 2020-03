Paola Di Benedetto non resiste, scoppia in lacrime

Attimi molto commoventi

Quando c’è la distanza di mezzo basta poco e ci sono ricordi ed emozioni, anche la ex madre natura pensa agli affetti. Paola Di Benedetto ascolta in sottofondo nella casa del Grande Fratello Vip la canzone “La musica non c’è” di Coez. Tutto potrebbe sembrare normale fino a quando sul suo viso scorrono lacrime.

La bella influencer scoppia a piangere e questo accade mentre si asciuga i capelli. Non si nasconde dietro alle sue emozioni e alla malinconia. La mancanza del fidanzato si sente sempre di più. Le domande che si pone sono tante e sorge qualche dubbio, continua a pensare a Federico Rossi. Paola vorrebbe sapere come sta il suo uomo, cosa stia facendo e se è cambiato qualcosa, oppure se tutto è come prima.

Le amiche la consolano

Paola Di Benedetto non ha bisogno di parlare, piange ma c’è chi si accorge di questo momento. La modella Fernanda Lessa e la giovanissima modella Sara Soldati la abbracciano. Le amiche non le fanno domande e dopo qualche minuto Paola riesce ad essere un po’ più serena.

Nonostante le voci sul presunto tradimento avvenuto qualche mese fa da parte del fidanzato, Paola Di Benedetto ne parla sempre bene. Anche all’interno della casa più volte la ragazza descrive il suo amato molto romantico e che riesce a farla stare davvero bene.

Qualche giorno fa in modo molto scherzoso Paola propone uno spogliarello per la festa delle donne da parte di tutti gli uomini della casa. In particolare trova divertente se come nei film da una torta piena di panna uscisse a sorpresa il concorrente Aristide.

Non ci saranno sorprese

A molti piacerebbe che Federico entri in casa per salutare Paola, ma al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini non ci saranno sorprese. Anche se il regolamento del programma vieta di far sapere cosa succede al di fuori della casa, i ragazzi sanno dell’emergenza del Coronavirus. Paola è considerata dai fan una ragazza perbene e con cervello, oltre ad essere così bella.