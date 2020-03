Grande Fratello Vip, Sossio Aruta perde le staffe. Ecco il motivo

Sossio perde le staffe

L’attuale edizione del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere a causa dell’atteggiamento di alcuni concorrenti. Clizia Incorvaia, per esempio, è stata eliminata per aver dato del Buscetta ad Andrea Denver. Purtroppo non è stato preso lo stesso provvedimento con Asia Valente nell’ultima diretta.

Alfonso Signorini si è limitato solo nel rimproverarla per aver chiamato down Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne. Nelle ultime ore ha utilizzato per l’ennesima volta il termine in modo dispregiativo. Ha criticato l’uomo perché non smette mai di farle degli scherzi. A quel punto il diretto interessato ha espresso il suo parere a riguardo.

‘Quando mi fai degli scherzi non dico nulla, tu perché te la prendi?’

Sossio perde le staffe con Asia perché quest’ultima gli ha puntato il dito contro. La settimana scorsa lui ha fatto un gavettone all’influencer, la quale non ha gradito e ha iniziato ad offenderlo. Il fatto che abbia fatto ricorso alla parole down, ha scatenato il web. L’ex tronista Luigi Mastroianni si è arrabbiato perché la produzione del Gf Vip non ha fatto nulla per punire il suo gesto.

Dato che ha un fratello piccolo con la sindrome di down, si sta battendo per riuscire ad ottenere l’allontanamento di Asia dalla casa. Anche se ha avuto un occhio di riguardo, ha commesso di nuovo lo stesso sbaglio. Stavolta ha pianto per la consapevolezza dell’imminente punizione. Ha detto a Sossio di smetterla perché è ridicolo e infantile con il suo atteggiamento.

Di conseguenza ha avuto inizio una discussione tra i due. L’ex calciatore napoletano ha elencato tutte le marachelle che fa la ragazza quando lui dorme nel cuore della notte. In giardino, per esempio, non gli permette di prendere il sole in tranquillità, ma lui non dice nulla. Subito dopo si è allontanato dal gruppo.

‘Per Sossio è un’occasione importante’

All’esterno della casa Sossio sa che può contare sulla compagna Ursula Bennardo, conosciuta nello studio di maria De Filippi. Il padre di sua figlia è noto per la sua spiccata simpatia, ma spesso eccede al punto tale da infastidire i suoi compagni di avventura.

Nonostante tutto Ursula lo sostiene e spera di poter entrare nella casa con Bianca per fargli una sorpresa. Sarà accontentata la sua richiesta dalla produzione?