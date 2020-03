Gianluca Fubelli rivelazione choc su Elena Morali ” ora parlo io…”

Rivelazione choc di Gianluca Fubelli, il comico dice la sua verità su Elena Morali e parla della fine della loro storia in un lungo post

La storia fra Elena Morali e Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è finita alcune settimane fa ma adesso il comico vuole dire la sua verità. La coppia ha messo fine alla relazione a causa di un tradimento che la Morali aveva confermato. Dopo diversi anni di fidanzamento la coppia ha messo un punto ad una relazione che sembrava non dovesse finire.

A fare chiarezza su tutto quanto è accaduto ci ha pensato Scintilla. Gianluca ha postato una confessione su Instagram in cui ha ripercorso tutta la storia. Fubelli ha detto di essere molto dispiaciuto della fine della storia con Elena. Oltre che per il sentimento, è triste per la fine di una storia che durava da tempo. Pensava di aver costruito qualcosa di solido e invece non era così.

Gianluca Fubelli su Instagram rivela la verità su Elena Morali

Fubelli è stato lasciato perché è stato tradito e quindi ci è rimasto malissimo. Il comico non la odia e ammette di avere anche lui le sue colpe. Anche lui ha sbagliato quindi, ma non ha sopportato il fango che è stato buttato addosso ad entrambi. Lei è stata massacrata e lui è stato insultato, probabilmente perché ha deluso le aspettative dei fan.

Fubelli non ha gridato e non ha fatto scenate, quindi magari i fan questo non lo hanno sopportato. Scintilla ha poi spiegato come è naufragata la sua relazione con Elena. Tutto è iniziata la telefonata di un uomo, un anonimo che ha chiamato a settembre 2019. Questo gli ha detto che aveva una storia con Elena da un anno, ma ha anche aggiunto di essere pure dispiaciuto.

L’anonimo aveva chiamato per sputtanare Elena

Dopo aver mandato dei messaggi vocali a Fubelli, l’anonimo aveva anche detto che Elena aveva anche un terzo amante. Quindi, i suoi messaggi erano dovuti al fatto che doveva sputtanare la Morali, così lui la lasciava subito. Quando Fubelli ha finalmente avuto il confronto con Elena lei gli ha confermato la relazione con questa persona.

Ha anche detto però che la stava ricattando e la minacciava di non farla più lavorare in Mediaset. Scintilla aveva creduto alla versione della sua fidanzata e voleva metterci una pietra sopra. Poi il tradimento divenne pubblico e nel frattempo Scintilla parte per il Canada per riflettere.

Quando poi è tornato ha deciso di lasciare Elena. L’anonimo però torna alla carica e dice a Fubelli che mentre lui era assente loro si erano divertiti. Giunto all’appuntamento c’è stato poi il famoso arresto e la scoperta che la Morali aveva passato tre giorni a Beirut con Mario Luigi Favoloso.