Francesca Milani comica di Colorado muore dopo lunga malattia

Morta la comica Francesca Milani, la Gladiatrice sconfitta da una malattia è stata un volto della trasmissione di Italia 1, Colorado

E’ scomparsa Francesca Milani, la comica di Colorado nota con il nome Gladiatrice. Attrice e comica famosa, muore dopo una lunga malattia. I colleghi del mondo della televisione e dello spettacolo sono profondamente rattristati da questa brutta notizia.

A rendere nota la sua scomparsa è stato il sito ufficiale dell’emittente radiofonica Dimensione Suono Roma, dove lavorava da anni la Milani. I colleghi hanno espresso cordoglio nell’annunciare la sua scomparsa e hanno ricordato come la sua voce fosse molto amata.

Francesca combatteva da tempo con una malattia e questa è stata l’ultima battaglia, non ha potuto sconfiggerla. La malattia durava da diversi anni e la Milani ha combattuto con tutte le sue forze. I colleghi la ricordano come una vera gladiatrice, che si era battuta per sconfiggere un male che non perdona.

Francesca Milani ha lottato per diversi anni

La Milani sapeva che la sua malattia era un mostro terribile e aveva fatto di tutto per sconfiggerlo. Non aveva risparmiato le energie e non si era mai arresa. Purtroppo questa volta ha perso e non c’è più, con grande rammarico dei colleghi. Tutti la ricordano come una donna forte, resistente e puntuale, andava in onda in diretta radio anche quando non avrebbe potuto.

Francesca era irresistibile quando interpretava i suoi personaggi e tutti la amavano. Gli amici la ricordano per la sua determinazione e la sua forza di volontà. Queste due caratteristiche le hanno consentito di stare in mezzo alla gente e di non isolarsi. Era piena di entusiasmo e di adrenalina e faceva sentire tutti vivi.

I colleghi di Colorado la ricordano con affetto

Attrice, conduttrice, comica di talento, Francesca Milani è stata anche un volto della trasmissione di Italia 1, Colorado. I colleghi del programma hanno infatti voluto ricordarla nella ufficiale Instagram, in cui hanno pubblicato una foto e sotto un messaggio d’addio.

Nel messaggio la definiscono una grande donna con un grande talento che ha lottato con grinta fino alla fine. Anche i colleghi della radio dove lavorava hanno ricordato Francesca e la persona che era, innamorata del suo lavoro. Tutto di lei è stato ricordato, il suo sorriso, la sua gentilezza, la sua ironia, il suo amore per la vita, e i colleghi hanno salutato la gladiatrice.