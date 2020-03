Oroscopo Paolo Fox 9 marzo 2020: cambiamenti per Cancro, Pesci malinconici

L’oroscopo di Paolo Fox del 9 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per ogni segno zodiacale. Per i nativi del Toro è un periodo un po’ particolare, invece, per le persone dei Pesci è teso e malinconico. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 9 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In amore non sapete da che parte andare e che scelte fare. Questo è un periodo speciale per i single che finalmente possono fare esperimenti d’amore. Dal 23 marzo ci sarà un recupero di lavoro o qualche notizia in più.

Toro – Periodo un po’ particolare per i soldi ma comunque è una giornata da sfruttare al meglio. Da questa primavera dovete rivedere alcune alleanze e società. Via libera per l’amore. Marzo sarà un mese importante anche per i nuovi incontri.

Gemelli – Anche se la Luna è dissonante, questo resta sempre un periodo positivo. Spesso i giovanissimi sono innamorati più dell’idea dell’amore che di una persona. Anche gli adulti s’innamorano come un adolescente alla prima cotta, ma nel tempo potrebbe rivelarsi un errore.

Previsioni di lunedì 9 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – State vivendo un cambiamento importante. Da questo fine mese non avrete più Saturno contro, quindi il periodo si trasformerà in positivo. Agosto sarà un mese migliore per i batticuori. Anche se i problemi da superare sono molti, questa è una giornata che fa da cornice a un periodo di recupero.

Leone – Per la maggior parte di voi questa sarà una settimana molto importante. Primavera decisiva anche in amore, si possono vivere avventure. In alcuni momenti potreste stare male, se qualcuno si allontana da voi. Con il passare del tempo capirete di aver fatto la scelta giusta. Periodo importante per gli incontri ma non bisogna dire subito sì. Venere dissonante impone prudenza.

Vergine – È un momento in cui dovete puntare sulle cose più importanti e fare un po’ di pulizia, sia in amore che nel lavoro. Una persona, Pesci o Sagittario, potrebbe essere stata contro di voi. Novità per le coppie di lunga data.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questo potrebbe essere un mese di piccoli ripensamenti o di indecisioni. Chi ha mollato tutto qualche anno fa potrà contare su un recupero. Per quanto riguarda l’amore, cercate di chiarire le cose che non funzionano entro la fine di questo mese. Molti di voi, in questo periodo, sono più concentrati nel lavoro che in campo sentimentale.

Scorpione – Coloro che hanno dovuto affrontare una disputa nel lavoro oppure hanno avuto difficoltà economiche, avranno la sensazione che qualcosa stia cambiando. In amore ci sono piccole tensioni che andrebbero risolte al più presto. Evitate atteggiamenti polemici.

Sagittario – In amore avete cambiato atteggiamento. C’è chi ha detto ‘Basta’, chi ha preso tempo e chi ha tradito. Altri sono in attesa dell’anima gemella ma si scontentano facilmente e non trovano stimoli. Molti di voi stanno per affrontare un passo importante. L’unico problema è che in questi giorni potreste prendere lucciole per lanterne.

L’oroscopo di Paolo Fox del 9 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se è possibile, cercate di tenere sotto controllo le tensioni. Ci sono stati parecchi problemi da affrontare, soprattutto con i segni Ariete e Leone. Comunque, c’è una persona che vi stima e se avete lavorato bene potreste avere buone occasioni nei prossimi giorni.

Acquario – La stanchezza si fa sentire. Piccoli contrasti sul lavoro dove vorreste chiudere collaborazioni che non fruttano. A fine mese sarà necessario fare pulizie in amore. Coloro che hanno avuto difficoltà troveranno soluzioni. State affrontato una situazione piuttosto impegnativa ma fruttuosa.

Pesci – Tante cose stanno cambiando e per questo motivo c’è tensione. Da qui a fine mese possono nascere delle buone indicazioni. Qualcuno pensa a legalizzare un’unione o al matrimonio. Scacciate via quella strana malinconia che potrebbe fare danni.