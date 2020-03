Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 9-13 marzo 2020: Marina lascia Rocco

Le anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 annunciano una settimana drastica e sofferente. Mentre Angela si crogiola nel dolore per la perdita del piccolo Matteo, Adelaide fa un annuncio inaspettato alla sua famiglia.

La reazione di Umberto non si fa attendere. Marina riceve una nuova proposta di lavoro a Roma e non sa come dirlo a Rocco. Ecco a voi gli spoiler delle puntate della celebre daily soap in onda su Rai 1 da lunedì 9 a venerdì 13 marzo.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: Riccardo salva Angela

L’idea che il piccolo Matteo cresca in un’altra famiglia e non con lei, porta Angela a compiere un gesto drastico. Per fortuna, Riccardo riesce a salvare la vita della giovane Barbieri. Nel frattempo, Marcello è all’oscuro di tutto ma continua a non essere d’accordo che sua sorella frequenti il giovane Guarnieri. A causa della grossa bugia di Gabriella, Salvatore inizia ad avere dubbi sulla veridicità dei sentimenti che la stilista dice di provare per lui.

Achille continua a fare la corte spudorata ad Adelaide, ma la contessa non riesce a togliere dalla testa Umberto. La nobildonna capisce che al cuore non si comanda e decide di riavvicinarsi al signor Guarnieri. Quest’ultimo, però, sembra essere troppo preso dagli affari e la ignora totalmente. Marcello, preoccupato dell’assenza di Angela, si mette sulle sue tracce.

La scelta definitiva di Marina

Le anticipazioni delle puntate de ‘Il Paradiso Delle Signore 4’ in onda fino al 13 marzo, rivelano che Rocco riesce a conquistare Marina. Alla signorina Fiore, però, viene offerto un lavoro molto importante a Roma. Delusa dall’atteggiamento freddo e distaccato di Umberto, Adelaide cede alla proposta d’amore di Achille ma non sa che l’uomo ha doppi fini.

Angela si riprende dagli ultimi avvenimenti che l’hanno scossa e torna a lavorare al Grande Magazzino. Nel frattempo, Riccardo continua a pensare ai momenti trascorsi con la Venere Barbieri. Dopo aver riflettuto a lungo, Marina prende una decisione definitiva che potrebbe stravolgere il suo futuro lavorativo e personale. Sceglierà Rocco o la carriera cinematografica?

Una brutta notizia sconvolge i sogni di Marta e Vittorio. Nel frattempo, Adelaide riunisce la famiglia e annuncia loro che presto convolerà a nozze con Achille Ravasi. Umberto sente il mondo cascargli addosso e dà il peggio di sé. Infine, Marina comunica a Rocco di aver accettato la proposta di lavoro a Roma e il ragazzo è costretto a dirle addio.