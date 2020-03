Uomini e Donne, anticipazioni 9 marzo 2020: Daniele scoppia a piangere dopo la lite con Gianni

Dopo la consueta pausa del weekend, un nuovo appuntamento con Uomini e Donne è pronto ad andare in onda al solito orario su Canale 5. Stando alle anticipazioni di lunedì 9 marzo 2020, dovrebbe andare in scena il trono classico con la registrazioni avvenute nel giorno 3.

In tal caso dovremmo assistere a svariati colpi di scena tra cui la discussione furibonda tra Daniele e l’opinionista Gianni Sperti. Tra i due uomini voleranno parole talmente pesanti che il tronista finirà per mettersi a piangere. Ma non è tutto! La bella Sara dovrà fare i conti con l’auto-eliminazione di un suo corteggiatore. Giovanna, invece, dovrà fornire una spiegazione alla De Filippi in merito ad un suo gesto particolare.

Uomini e Donne, trono classico: Carlo resta solo con Cecilia e Ginevra

Nella puntata del 9 marzo di Uomini e Donne dovremmo vedere il trono classico con Carlo che deciderà di restringere il campo e di mantenere solamente due corteggiatrici: Cecilia e Ginevra. Vedremo l’esterna del tronista con la Zagarrigo che si rivelerà significativa. Nel dettaglio, Carlo porterà Cecilia a conoscere la madre. Approfittando dell’occasione, la bella corteggiatrice chiederà consigli alla madre di lui sul come fare per conquistare il figlio.

Dopodiché la Zagarrigo farà dietro-front e si dirà pentita di aver discusso a lungo con Carlo e che ci tiene veramente a dimostrare quanto è presa dall’affascinante tronista. Terminata l’esterna, vedremo Carlo e Cecilia abbracciarsi al centro dello studio, dopodiché il ragazzo riceverà una gradita sorpresa: la madre si presenterà al suo cospetto e i due balleranno davanti alle telecamere di Canale 5.

Uomini e Donne, parole al vetriolo tra Daniele e Gianni Sperti

Nell’arco della puntata di U&D, l’attenzione si dovrebbe focalizzare anche su Daniele Dal Moro. L’ex gieffino si ritroverà a battibeccare con l’opinionista Gianni Sperti. Ad ogni intervento di quest’ultimo, il tronista avrebbe bofonchiato che Gianni spara ‘cavolate’. La discussione si infiammerà al punto tale che l’opinionista lo accuserà di aver mancato di rispetto ad Angelica.

Il padre di quest’ultima non ha mai visto di buon occhio la partecipazione della figlia al programma di Maria De Filippi per cui non si è mostrato per nulla interessato ad incontrare Daniele. Questo gesto, a quanto pare, avrebbe ferito nel profondo il tronista. La discussione assumerà dei toni sempre più accesi e voleranno parole al vetriolo che finiranno per far piangere il Dal Moro.

Infine, ci dovrebbe essere spazio anche per le altre due troniste. Giovanna Abate si ritroverà a baciarsi con Sammy, ma si tratterà di un bacio a stampo e questo particolare dettaglio verrà notato dalla padrona di casa. Sara Shaimi, invece, rifiuterà di vedere Sonny e apprenderà dell’autoeliminazione di Giovanni.