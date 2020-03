Belen Rodriguez è in lacrime, ecco la reazione di Stefano De Martino

La reazione di Stefano

Belen Rodriguez ha finalmente ritrovato la felicità accanto a Stefano De Martino, il padre del figlio Santiago. Nell’ultima puntata di Verissimo la bella argentina è stata ospite di Silvia Toffanin, la quale le ha posto delle domande sulla sua relazione. Ha ammesso di aver pianto per lui, ma si è dedicata al lavoro per non pensarci.

Non ha mai smesso di pensarlo, anche quando era impegnata con Andrea Iannone. La rabbia e il dispiacere hanno avuto il sopravvento, anche se l’amore non è mai svanito. Poi si sono ritrovati e non poteva chiedere di meglio. Con le lacrime agli occhi ha raccontato gli alti e i bassi della loro storia. Inevitabile è stata la reazione del compagno.

‘Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi la mattina’

La reazione di Stefano è stata inaspettata, ma ha reso felici i fan della coppia. Dopo aver seguito con attenzione l’intervista, l’ex ballerino di Maria De Filippi si è commosso. I due hanno finalmente ritrovato la serenità, in quanto si sono promessi che sarà sempre così. Si sono conosciuti nel programma Amici.

Lui era fidanzato con Emma Marrone mentre lei aveva da poco terminato la storia con Fabrizio Corona. Dopo pochi mesi sono convolati a nozze e nel 2013 sono diventati genitori. Nel 2015 hanno annunciato il divorzio che ha stravolto la vita di Belen. Ha rivelato di aver vissuto un periodo difficile, non rivolgeva la parola a Stefano quando si incontravano per via del figlio.

Si è pentita di averlo insultato pesantemente, ma era annebbiata dalla collera. Entrambi hanno capito che rischiavano di perdere tanto, così hanno messo da parte l’orgoglio per trovare un punto d’incontro. Alla fine ci sono riusciti per la gioia del piccolo Santiago.

Frecciatina a Iannone?

Molti credono che Belen abbia fatto riferimento al suo ex fidanzato quando ha descritto il periodo della sua infelicità. A prescindere dalle sue reali intenzioni, il campione di motociclismo sta pensando ad altro. In effetti ha confermato la crisi con Giulia De Lellis.

Non vivono più insieme nel Lugano, dato che lei ha acquistato casa vicino ai suoi familiari. Nelle Instagram Stories compare con gli amici mentre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con i parenti. Per ora non hanno né confermato né smentito le voci di corridoio.