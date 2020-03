Laura Pausini sul Coronavirus, “ragazzi, state a casa…”

Data la situazione di emergenza legata al Coronavirus, Laura Pausini ha fatto, via social, un appello ai fans. La cantante emiliana ha chiesto a tutti di rispettare le restrizioni imposte in questo particolare periodo della storia italiana. Facendolo si fa il bene di tutti, ed è questo l’importante per arginare l’espansione del virus.Cos’ha scritto in particolare la Pausini? Ecco il testo del post e ciò che ne sta alla base.

Laura Pausini, un post sull’emergenza Coronavirus

Laura Pausini si è sempre dimostrata molto sensibile ai problemi del Bel Paese. Il Coronavirus e tutto ciò che sta accadendo a causa dell’epidemia non poteva fare eccezione. Ed è così che la cantante ha postato un pensiero sui social invitando i suoi fans ad un comportamento responsabile e a rimanere in casa se non strettamente necessario.

“Ragazzi non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria”, esordisce così Laura Pausini. Prosegue “State a casa ragazzi, non muovetevi se non è strettamente indispensabile. Io cerco di rispettare tutto quello che ci è stato spiegato e richiesto”.

È poi la volta dell’appello vero e proprio ai fans “Per favore fatelo anche voi, facendo così aiutate il prossimo e anche voi stessi. La protezione tra esseri simili è ora di dimostrarla”. Parole molto forti e molto sentite che si chiudono con l’hashtag #iorestoacasa. (Continua dopo il post)

I commenti dei fans e la situazione in Italia

I commenti dei fans al post di Laura Pausini non si sono fatti attendere. E la cantante si è soffermata con piacere a parlare con loro delle preoccupazioni del momento e delle difficoltà che si stanno affrontando. La donna ha speso parole di consolazione per le persone che si sentono isolate e che non vedono la famiglia da un po’ confessando che lei stessa non vede i genitori da tempo.

Ricordiamo che le ultime misure del Governo, che possono sembrare molto restrittive, sono però necessarie per cercare di arginare il contagio del virus. Questo può essere ben superato da chi è sano ma può causare problemi gravissimi agli anziani o a chi è già malato.