Incubo Coronavirus al Grande Fratello VIP, quali divieti in casa?

Il Coronavirus si sta diffondendo non poco in Italia e tutti, chi più chi meno, ne stanno risentendo. Nelle ultime ore è giunta voce che persino al Grande Fratello VIP il Coronavirus è un vero e proprio incubo al punto da spingere la produzione a gesti “inediti” e a portare in casa diversi tipi di divieto. E se le cose continueranno così, anche le prossime puntate potrebbero avere un’impostazione davvero mai vista.

Grande Fratello VIP, i divieti anche all’interno della casa

Che fuori dalla casa del Grande Fratello VIP ci siano non pochi divieti per cercare di arginare il Coronavirus è risaputo. La novità è, però, che i divieti stanno iniziando ad interessare anche i concorrenti che si trovano all’interno della casa più spiata d’Italia. Pare, infatti, che l’aria tra le 4 mura della casa sia davvero molto pesante e che tra i “reclusi” volontari vi siano non poche preoccupazioni.

Le cose si sono leggermente aggravate nel momento in cui la produzione del Grande Fratello VIP ha deciso di non permettere più a Pasquale Laricchia di entrare in casa per le consuete lezioni di fitness. L’ex concorrente, infatti, aveva accesso alla casa una volta alla settimana, il sabato, per un’ora di lezione ai concorrenti. Attività, questa, che il GF ha deciso di sospendere, almeno per il momento, fino a data da destinarsi.

La prossima puntata del Grande Fratello VIP, in onda mercoledì 11 marzo, andrà in onda senza pubblico e potrebbe prevedere anche delle restrizioni per quanto riguarda gli ospiti sia dentro che fuori dallo studio. Nulla, comunque, è stato confermato.

Adriana Volpe e lo strappo alla regola mai visto prima

È forse proprio per l’emergenza Coronavirus e per la grande preoccupazione che ne consegue che Adriana Volpe ha chiesto e ottenuto un contatto con la propria famiglia. Un gesto mai visto prima in tutte le edizioni del reality finora andate in onda.

Non è ben chiaro se il contatto sia avvenuto effettivamente per l’epidemia o per problemi interni al matrimonio dopo la lettera che il marito aveva fatto recapitare in casa e mal interpretata dalla Volpe. Ne sapremo di più nelle prossime ore.