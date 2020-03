Oroscopo Branko 9 marzo 2020: Leone in difficoltà, Acquario stanco

L’oroscopo di Branko del 9 marzo rivela quali novità e cambiamenti ci saranno in questa giornata d’inizio settimana. Siete curiosi di conoscere la vostra nuova situazione astrologica? Di seguito, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 9 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa settimana parte con Luna piena in Vergine, una fase importante a livello mondiale e che governa la salute e il lavoro. Ogni segno zodiacale può contare su qualche stella generosa, la vostra è Venere nel campo ricerca, amicizie e sostegno.

Toro – I rapporti con l’ambiente professionale e con le associazioni non sono dei migliori. Avete la fortuna di avere la Luna nel punto più alto del vostro oroscopo, che forma due aspetti fortunati, con Venere in Toro e Giove in Capricorno. Nuovi innamoramenti.

Gemelli – La settimana inizia partendo da famiglia, figli, casa. Arrivano sensazioni negative da Luna in Vergine ma soprattutto dall’opposizione con Sole-Nettuno, medicina e salute in primo piano. Affari in ripresa.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – I giorni che precedono la primavera presentano luci astrali che fanno ben sperare per il vostro futuro. Dovete iniziare a coltivare l’amore. Oltre a voi, anche Bilancia e Ariete sono debitori alla dea Venere. Luna gradita alla famiglia, dà qualcosa in affari.

Leone – In questa giornata ci sono grosse difficoltà generali. Luna piena in Vergine ostacola viaggi e comunicazioni anche via rete. Per fortuna, i quattro pianeti in Capricorno vi danno un’energia che non sapevate di avere.

Vergine – In questa giornata siete particolarmente favoriti nella vostra professione e anche in affari. Anche se siete i protagonisti dell’oroscopo generale, fatevi stregare in amore da questa Luna piena in Vergine.

Previsioni di lunedì 9 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche per voi è arrivato il momento di cambiare, modificare, concludere. È importante partire dalla famiglia e dai settori che hanno più risentito della quadratura da Capricorno. Tenete sotto controllo la salute.

Scorpione – Non amate le folle, quindi le distanze di sicurezza non vi preoccupano, invece, avete la Luna piena che propizia e allarga vita sociale, incontri, conversazioni. Potete vincere la vostra partita anche a porte chiuse, non avete bisogno dell’applauso del pubblico perché vi sentite lo stesso protagonisti. Qualche collaborazione cade.

Sagittario – In questa giornata dovete esercitare maggiore autocontrollo sulle vostre azioni, altrimenti il vostro fisico si indebolisce e aumentano gli scatti nervosi. Mettete in secondo piano i problemi di lavoro e ascoltate il vostro cuore.

L’oroscopo di Branko del 9 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata c’è un forte contrasto a causa della Luna piena in Vergine, ma in compenso avete un cielo che stupisce i ricercatori dell’astrologia. Infatti, tutti gli astri vi esaltano.

Acquario – Ancora qualche giorno di Mercurio nel vostro segno, approfittate della sua presenza per sistemare questioni in famiglia e con il partner. Luna piena in Vergine non vi tocca. Stanchezza.

Pesci – Questa Luna piena in Vergine vi fa innamorare. In campo professionale, tecnico, finanziario è arrivato il momento di rivalutare seriamente tutte le collaborazioni. Nettuno favorisce le cure mediche.