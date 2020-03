Grande Fratello Vip 2020: lettera di Roberto Parli alla moglie Adriana Volpe: “Quello che stai facendo con Zequila è…”

Adriana Volpe continua ad essere la protagonista del Grande Fratello Vip 2020. Nel bene e nel male, l’ex conduttrice de “I Fatti Vostri” continua a far parlare di sè. Ma la showgirl, sembra aver fatto perdere le staffe anche allo storico marito, l’imprenditore svizzero Roberto Parli.

I due sono sposati dal 6 luglio 2008 ed hanno una figlia, Gisele nata l’11 agosto del 2011. Una coppia che si è dimostrata sempre molto affiatata, ma che potrebbe vacillare davanti ai colpi dei concorrenti della casa più famosa d’Italia.

Roberto Parri prima contro Denver ed ora contro Zequila

L’imprenditore Parli, pochi giorni fa, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” in cui lasciava trapelare tutto il suo disagio per il rapporto creatosi all’interno della casa tra Andrea Denver e sua moglie Volpe. Parli aveva invitato Adriana a scherzare di meno con il bel 28enne, dal momento che lui o anche i tantissimi telespettatori che seguono la trasmissione, potrebbero equivocare.

Un’intervista che sapeva già di aria di crisi, che viene fuori in tutta la sua forza a causa della distanza tra i due e la presenza di tanti corteggiatori dell’ex modella di Trento. Già perchè non è stata l’unico gesto che ha fatto infuriare il marito. Nella scorsa puntata Adriana Volpe ha ricevuto una lettera scritta dal marito.

Una lettera in cui Parli esprime tutta la sua delusione per i continui e accesi dibattiti tra sua moglie e un altro concorrenti, Antonio Zequila. Si è parlato infatti di un vecchio flirt tra i due, avvenuto tanti anni fa, ben prima che Adriana conoscesse suo marito. Zequila ha ammesso la scappatella, versione però rifiutata più volte dalla stessa Volpe, che ha accusato l’ex attore di essersi inventato di sana pianta tutta la vicenda.

La Volpe, fortemente scossa dalla lettera del marito, ha rifiutato qualsiasi confronto. Parli, in un’intervista a “Fanpage”, ha voluto chiarire la sua posizione, spiegando che era soltanto preoccupato dai pettegolezzi che si sono creati all’esterno della casa e che continua ad aver grande fiducia nella moglie.

Adriana Volpe convocata dalla redazione: importante messaggio dalla famiglia

Giorni fa, proprio Adriana Volpe, è stata convocata con urgenza dalla redazione. Nelle prime ore era trapelata notizia che un familiare della showgirl, si trovasse in quarantena per sospetto coronavirus. Notizia poi smentita dalla stessa Mediaset e dalla famiglia Volpe. In realtà, la produzione ha concesso alla Volpe di poter parlare con sua figlia, possibilità concessa in passato a tanti altri della casa che avevano figli piccoli ad attenderli fuori.