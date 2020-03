Avete mai visto dove vive Ornella Vanoni? Una meravigliosa casa a Venezia [FOTO]

Ornella Vanoni e le gaffe commesse sul piccolo schermo

Nonostante i suoi 85 anni Ornella Vanoni è ancora in ottima forma, anche se in una sua recente ospitata in un programma Rai ha commesso una clamorosa gaffe. Nello specifico la nota cantante era convinta che il programma fosse registrato, quindi trovandosi un farò di luce rivolto sul viso ha sbottato con delle parolacce. Il video in questione ovviamente è diventato virale.

C’è da dire che non è la prima volta che l’artista incappa a delle cose del genere, ne sanno qualcosa i telespettatori di Amici di Maria De Filippi. Non tutti sanno che la Vanoni è molto legata al Veneto, per questo motivo vive nella romantica Venezia. Avete mai visto la sua casa?

Ornella Vanoni innamorata di Venezia, città dove ha la sua seconda casa

In diverse occasioni la simpatica Ornella Vanoni ha rivelato di amare alla follia la città più romantica del nostro Paese, ovvero Venezia. Ricordiamo che proprio in questo periodo il capoluogo Veneto è stato chiuso per l’emergenza Coronavirus. Ma tornando alla nota cantante, quest’ultima l’ha sempre definita magica e per questa ragione è diventata la sua seconda casa.

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa la donna aveva dichiarato questo: “Venezia è una città magica, meravigliosa. L’ho amata anche grazie a Hugo Pratt, ti sedevi di fronte a lui e vedevi un mondo passarti davanti“.

La casa della nota cantante 85enne

Per tutti coloro che non ne sono a conoscenza, Ornella Vanoni abita in un meraviglioso appartamento situato alle Zattere, in Fondamenta degli Incurabili. Grazie ad alcune foto che negli anni sono state pubblicate sulle riviste a cui ha rilasciato interviste, è possibile vedere la zona living.

Il grande ambiente presente delle pareti chiare, parquet come pavimento, ma anche due grandi lampadari e una poltrona rossa messa davanti ad un delizioso caminetto. In poche parole la Vanoni ha un’abitazione meravigliosa, ottenuta con i sacrifici e la lunga carriera nel panorama musicale italiano. Ecco uno scatto: