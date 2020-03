Amici 19: l’incontro tra Talisa e Javier dopo l’eliminazione della ballerina

Ecco che cosa si sono detti i due ballerini prima che Talisa lasciasse la casetta

Amici 19: Talisa Ravagnani è stata eliminata

Nella seconda puntata del Serale di Amici 19, è stata eliminata Talisa Ravagnani. La ballerina è la terza eliminata del Serale, visto che nella prima puntata sono stati eliminati Martina e Francesco.

Talisa non ha potuto ballare al 100% perché proprio alcuni giorni prima di entrare alla fase conclusiva del programma si è fatta male ad una caviglia. Questo le ha creato molte difficoltà. Con una terapia adeguata e con molta fatica, Talisa è riuscita comunque ad esibirsi ma var, professori e giuria hanno preferito salvare altri concorrenti.

Talisa ha ricevuto il premio Marlù di 6.000 euro con l’augurio di poter andare avanti nella danza e di non arrendersi mai, nemmeno quando ci saranno delle difficoltà o delle porte sbattute in faccia. La ballerina, molto emozionata, ha detto con grande sicurezza che non si arrenderà mai. Ovviamente, in lei era forte il dispiacere di lasciare il talent perché ormai si era affezionata a tutti, dai suoi compagni d’avventura ai professori e assistenti.

Talisa e Javier: le parole prima di lasciare il talent

Come sapete, Talisa ha iniziato un flirt con Javier. I telespettatori più curiosi sono stati coinvolti da questa storia nelle ultime settimane. La coppia, infatti, alternava momenti di tenerezze e baci a dubbi sulla fiducia. Talisa, in particolare, ha detto più volte che non si fidava del ballerino perché non le sembrava sincero nelle sue dichiarazioni.

Ad ogni modo, appena prima di lasciare la casetta, tra i due c’è stato un tenero e stretto abbraccio. La ballerina ha detto ad Javier che prima o poi lei doveva essere eliminata ma lui ha la possibilità di vincere il programma. Talisa ha anche confessato che gli mancherà molto e che senza di lui sarà molto difficile prima di dirgli che gli vuole molto bene.

Javier le ha detto che è stato tutto bellissimo per poi concludere con un “stai attenta e vai a casa”. Certo, forse qualcuno si aspettava qualcosa di più romantico, ma la loro storia è appena all’inizio. Che cosa succederà secondo voi tra Talisa e Javier quando Amici 19 sarà finito?