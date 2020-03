Talisa è tornata sui social e, oltre ad una comunicazione a sorpresa, ha anche avuto uno sfogo molto strano. Ecco di che cosa si tratta

Amici 19: lo strano sfogo di Talisa sui social dopo l’eliminazione

Talisa Ravagnani è stata eliminata da Amici 19. La ballerina era riuscita a conquistare la maglia verde nel pomeridiano tra le ultime e poi ha avuto un infortunio che le ha impedito di gareggiare al 100% contro gli altri concorrenti.

Infatti, nella seconda puntata del Serale la giuria composta da Gabry Ponte, Loredana Bertè e Vanessa Incontrada, i professori e la var (composta da Luciano Cannito e Beppe Vessicchio) ha deciso di salvare gli altri e non lei.

Tornata sui social, la ballerina ha scritto uno sfogo molto strano. Per lei non bisognerebbe giudicare cose o persone che non si conoscono. Non sarebbe opportuno parlare male di situazioni di cui non si hanno tutte le informazioni. Insomma, secondo lei non bisogna giudicare se non si sa la storia completa. Tanti hanno pensato che la ballerina si riferisse alle critiche per la sua storia con Javier.

Infatti, i due ballerini nel programma hanno alternato momenti dolci, di coccole e baci, a momenti in cui entrambi manifestavano dei dubbi. Lui diceva di ripensare alla sua ex fidanzata, mentre lei diceva di non sentire sincerità da parte di Javier e che non si sarebbe mai fidanzata con lui. Secondo voi Talisa con quello sfogo si riferiva davvero a questa situazione?

La sorpresa

Tuttavia, Talisa ha anche sorpreso i suoi fan con una notizia del tutto inaspettata. La ballerina si è trasferita definitivamente in Italia. Che cosa bolle in pentola? Talisa non si è sbilanciata, ma probabilmente ha ricevuto una proposta di lavoro. Voi che cosa ne dite?

Il Serale

Il Serale di Amici 19 è molto diverso rispetto alle altre edizioni. Innanzitutto ci saranno solamente sei puntate dedicate ai concorrenti. Altre tre, poi, saranno dedicate ad Amici All Stars che coinvolgeranno ex allievi e cantanti di successo. Già all’interno della versione classica, tuttavia, rivoluzionata comunque nel regolamento, c’è spazio per Amici dei Prof.

Non si può omettere il fatto che questa edizione non è stata accolta positivamente da parte del pubblico. Ci sono tante cose che non sono state spiegate e continuano a non essere spiegate, come ad esempio il perché Nicolai sia entrato e abbia preso la maglia verde subito, il perché non venga mai ripreso per il suo comportamento, quale sia il regolamento dei vari gironi e delle varie gare. Voi lo state seguendo? Che cosa ne pensate?