Amadeus commette delle imprudenze ai Soliti Ignoti, non rispetta l’ordinanza del Governo

Ai Soliti Ignoti – Il Ritorno vanno in onda le puntate senza pubblico

Purtroppo le puntate registrate settimane prima sono terminate, quindi da domenica sera su Rai Uno è stato trasmesso un appuntamento dei Soliti Ignoti – Il Ritorno. Il primo senza pubblico in studio. Ebbene sì, anche il game show condotto da Amadeus si è dovuto adattare nel rispetto delle ordinanze disposte dal Governo giallorosso per far fronte all’emergenza che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese ma anche tutto il mondo, ovvero il Coronavirus.

Ma proprio il padrone di casa, in più occasioni, si è lasciato andare a delle imprudenze toccando sia gli Ignoti che altre persone presenti nel teatro delle Vittorie a Roma. Inoltre il marito di Giovanna Civitillo non ha rispettato la misura di almeno un metro di distanza con gli altri.

L’emergenza Coronavirus stravolge i palinsesti

Senza ombra di dubbio i telespettatori dei Soliti Ignoti – Il Ritorno hanno vissuto una domenica particolare. Ricordiamo che ieri era l’8 marzo e ricorreva la festa delle donne. Un giorno particolare con tante limitazioni per via dell’emergenza Coronavirus. A Domenica In, ad esempio, la padrona di casa Mara Venier ha dovuto gestire un appuntamento molto difficile, anche in questo caso senza la presenza del pubblico in studio.

La conduttrice veneziana ha annunciato in modo errato la sospensione del campionato di calcio di Serie A. Ma non è l’unica, infatti anche per la redazione de Le Iene Show, il programma di Neri Parenti si dovrà fermare per un paio di settimane a causa di un caso di contagio. Mentre il programma domenicale di Simona Ventura, ovvero La Settimana Ventura, ha sollevato una serie di polemiche per via dell’oroscopo Coronavirus.

Sanremo 2021 condotto da Amadeus e Gerry Scotti?

Ritornando ad Amadeus, ricordiamo che nel mese di febbraio 2020 ha condotto la 70esima edizione del Festival di Sanremo di cui era anche il direttore artistico. Il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha riscosso un grandissimo successo di pubblico smentendo le previsioni che lo vedevano un flop.

Quindi dopo l’accusa di femminismo il marito di Giovanna Civitillo si è riscattato. Da settimane si parla di un suo possibile Sanremo bis ma non al fianco dello showman siciliano Rosario Fiorello ma con un caro amico, Gerry Scotti. Nel 2021 vedremo questa coppia inedita sul palco dell’Ariston?