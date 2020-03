Valeria Marini abbandona il Grande Fratello Vip? “Voglio andarmene io, c’è un limite a tutto”

Sbotta Valeria Marini ed esprime il desiderio di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, la showgirl è stanca di subire insulti, scopriamo cosa è successo

Forse sta cedendo Valeria Marini, le litigate feroci con Antonella Elia l’hanno stancata. La showgirl sin dal suo ingresso nella casa del GF Vip ha subito insulti da parte della Elia e frasi sconnesse che l’hanno offesa. Le due donne sono ai ferri corti ma Valeria non ce la fa più.

Ecco perché sta pensando di abbandonare il reality, o almeno così ha detto durante uno sfogo ad alcuni coinquilini. Fra i concorrenti che hanno ascoltato il suo sfogo c’erano Sossio Aruta, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Adriana Volpe.

La Marini ha manifestato segni di insofferenza, non sta bene con la situazione che c’è in casa e chiede quindi ai compagni di nominarla. Proprio così, Valeria ha chiesto ai compagni di avventura di fare il suo nome nelle nomination.

Valeria Marini ha chiesto ai compagni di nominarla

E’ sembrata decisa la Marini nella sua richiesta e ha detto agli amici che se le vogliono bene alle prossime nomination devono fare il suo nome. Valeria è apparsa molto nervosa per tutto quello che è successo finora nella Casa. Ha anche precisato che ha visto delle cose che le hanno dato molto fastidio.

Le sensazioni che ha provato e continua a provare non fanno per lei e vuole togliersele di dosso. La sua tensione è talmente alta che perfino pregato i compagni di nominarla. La Marini non ci sta più e non vuole più subire insulti e offese come ha sopportato finora. Ha detto di essere stufa e di non trovarsi più bene nella casa.

La Marini vuole davvero lasciare la casa?

Nonostante lo sfogo di Valeria Marini con i compagni non è chiaro se la sua richiesta è seria. Vuole veramente lasciare la casa del GF Vip? Una battuta dopo le sue dichiarazioni ha spiazzato tutti. Infatti, la Marini dopo lo sfogo ha detto che stava scherzando, mentre nel corso della serata ha detto a Fernanda di voler lasciare il reality.

Le offese fatte da Antonella Elia nei suoi confronti sono molto gravi e ha detto di non sapere quanto potrà resistere. Valeria ha anche aggiunto di non sopportare le aggressioni della Elia e che a tutto c’è un limite. La Marini non ha sopportato che non fosse uscito fuori il fatto che Antonella le ha alzato le mani.