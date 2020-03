Marco Senise ex fidanzato Antonella Elia “guerra” tra la showgirl e Valeria Marini. Rivelazioni hot…

L’ex fidanzato di Antonella Elia Marco Senise rivela dettagli hot sulla loro storia e parla delle litigate feroci tra lei e Valeria Marini

Da alcuni giorni si è parlato di un uomo che sarebbe stato l’oggetto delle feroci litigate fra Valeria Marini e Antonella Elia. E finalmente il suo nome è saltato fuori! Di chi si tratta? Ma nientemeno che di Marco Senise, ex star di “Forum.

Ospite a Live Non è la D’Urso Senise parla della rivalità tra la showgirl e Valeria Marini, rivelando anche un dettaglio hot mentre stava insieme alla Elia. Marco è infatti l’ex fidanzato famoso di Antonella Elia che ha fatto nascere in lei l’antipatia per la Marini.

Senise ha raccontato di essere stato insieme ad Antonella nell’estate del 1994. Inizialmente il loro era solo un rapporto professionale perché lei era fidanzata, ma quando si lasciò un’amica in comune li fece incontrare. I due sono rimasti insieme per sei mesi.

Marco Senise era stato provocato più volte dalla Marini

Marco Senise ha anche raccontato che una volta si sono incontrati con Valeria Marini in un ristorante e che questa lo avrebbe provocato. Lui era insieme ad Antonella, ma lei non ha visto nulla, tuttavia la cosa è capitata anche in altre occasioni.

Quando lui e la Elia si sono lasciati Marco si è incontrato qualche volta con Valeria Marini. Se c’è stato qualcosa negli incontri non lo ha rivelato, ma ha detto che si sono visti bene, insomma è stata una liason leggera.

Senise non sa dire con esattezza se è proprio lui l’uomo a causa del quale sia nata la rivalità fra le due showgirl. Dalle voci di corridoio si apprende che un fidanzato della Elia si avvicinò a Valeria e venne fotografato. A dirlo è lo stesso Giovanni Ciacci nello studio di Pomeriggio 5.

Chi è l’uomo che si è fatto fotografare con la Marini?

A questo punto la ricerca è andata oltre e nel passato della Elia si è giunti ad un pezzo della sua vita in cui è stata legata a Fabio Perticone. La conduttrice è stata legata a lui per tantissimi anni e per lei è stata una storia d’amore importante.

Professore dell’Accademia delle Belle Arti, Perticone è stato per la Elia l’uomo con cui ha condiviso molte cose. I due sono stati insieme quattro anni e anche se non erano sposati in un’intervista lei ha detto che era un po’ come se lo fossero. Tornando alla famosa foto, è stato Perticone a chiedere di fare la foto con la Marini? LO scopriremo presto!