GF VIP, scontro al veleno tra Valeria Marini e Asia Valente: ennesimo brutto gesto (VIDEO)

Gli animi all’interno della casa del GF VIP sono sempre più tesi. Protagoniste di un nuovo scontro, questa volta, sono state Valeria Marini e Asia Valente. Le due donne si sono duramente affrontate a causa dello spinoso tema relativo alle faccende domestiche.

Onde evitare che i compiti da svolgere ricadano su di un’unica persona, tutti i gieffini hanno deciso di contribuire lavando singolarmente tutto ciò che sporcano. Ebbene, l’influencer pare sia venuta meno ai suoi doveri e la showgirl non ha esitato a farle una bella ramanzina.

Lo scontro tra Asia e Valeria Marini

Un po’ di ore fa, Valeria Marini ha redarguito Asia Valente per non aver ripulito il piatto in cui aveva mangiato. Con fare alquanto aggressivo e autoritario, l’attrice ha esortato la coinquilina a darsi da fare un po’ di più. L’influencer, però, non ha affatto preso di buon grado la cosa ed ha reagito in modo alquanto irruento. Nel caso specifico, la ragazza ha gridato contro la Marini dicendole di non essere sua madre e di non poterla trattare in questo modo.

Dopo la dura sfuriata, però, la fanciulla si è avvicinata ad Antonella Elia e Adriana Volpe e si è lasciata andare ad uno sfogo. In particolar modo, la Valente ha detto di essere molto offesa e dispiaciuta per come la sua compagna d’avventura si sia rivolta a lei. Asia ha detto di essere consapevole di doversi dare da fare in casa, ma non tollera che le si parli in questo modo.

Lo sfogo della Valente con le coinquiline

L’Elia, ovviamente, non ha potuto fare a meno di darle ragione, considerando l’ostilità che nutre nei confronti della showgirl. La Volpe, invece, ha cercato di essere un po’ più diplomatica. Adriana, infatti, ha cercato con garbo di farle capire che bisogna darsi una mano tutti. Sarebbe opportuno, infatti, che la ragazza prendesse da sola certe iniziative di pulire o di rendersi utile a qualcosa. (Clicca qui per il video)

Asia Valente ha ascoltato con molta attenzione i consigli dell’ex presentatrice RAI, la quale ha dei modi molto più garbati rispetto a Valeria Marini. Ad ogni modo, la giovane ha detto che si impegnerà di più nelle mansioni da svolgere in casa.