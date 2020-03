Soleil Sorge UeD fugge dall’Italia per il coronavirus, valanga di critiche. “Mica si muore…”

Bufera su Soleil Sorge UeD che in piena emergenza coronavirus se ne va ai Caraibi con Marco Ferrero, l’ex volto di Uomini e Donne si giustifica dicendo che è successo tutto mentre era in viaggio

E’ bufera sulla bella Soleil Sorge, la concorrente dei Pechino Express, ex volto di Uomini e Donne è volata ai Caraibi con l’influencer Marco Ferraro. Famosi e molto amati dai followers, i due amici hanno deciso di concedersi una vacanza.

Ma come, in piena emergenza coronavirus? E’ proprio questo a far scattare le polemiche, perché in un momento del genere alcuni utenti non hanno apprezzato questa scelta. Marco Ferrero e Soleil sono infatti partiti da Milano per raggiungere Santo Domingo e le critiche sono volate sul web

Un filmato pubblicato nelle scorse ore che riprende l’influencer tra le palme di Santo Domingo ha suscitato polemiche. E sono state così tante che Ferrara è dovuto intervenire per scusarsi con chi non ha preso bene questa partenza.

Soleil Sorge ai Caraibi con Marco Ferraro

Marco ha chiarito che non aveva alcuna intenzione di offendere nessuno e che quando è partito in Lombardia ancora non c’era caos. Tutto è successo mentre i due erano in viaggio, altrimenti non li avrebbero fatti partire. La stessa cosa ha detto anche Soleil Sorge, anche lei su Instagram ha confessato di essere stata sottoposta a controlli solo nell’aeroporto di Santo Domingo.

I due non hanno avuto problemi e li hanno fatti partire in assoluta tranquillità. Giunti a Santo Domingo hanno testato se avevano sintomi, ma dalle verifiche è risultato che non avevano nulla. Quindi hanno proseguito verso la meta e adesso sono lì a godersi la meraviglia del sole e del mare. I due hanno saputo cosa stava accadendo in Italia quando sono arrivati a Punta Cana.

La Sorge criticata per la scelta di andare in vacanza

La Sorge ha detto di essere dispiaciuta perché non esiste ancora un vaccino che curi le persone colpite dall’infezione. Ma comunque il virus non è mortale e sono gli anziani a subirne maggiormente le conseguenze. Secondo lei, tuttavia, nonostante tutti gli allarmismi, tutti questi controlli, leggi e limiti sono fatti solo per tenere sotto controllo la situazione.

Soleil ha affermato che è corretto evitare un eccessivo contagio e per questo i governi devono prevenire il peggio. La Repubblica Dominicana il 1 marzo ha annunciato il primo caso di Coronavirus nel paese. Si tratta di un cittadino italiano giunto il 22 febbraio senza sintomi del virus. A questa notizia le critiche su Soleil si sono scatenate ancora di più.