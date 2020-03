Il Trono Over si sposta in prima serata? La rivoluzione di Maria De Filippi

Visti i grandi ascolti al Trono Over e la passione con cui i fan ogni giorno seguono Maria De Filippi potrebbero esseri delle grandi novità. Queen Mary, infatti, potrebbe rivedere addirittura Giorgio Manetti, che pare sia ancora interessato a Gemma ma il vero colpo di scena sembra essere un altro. Uomini e Donne potrebbe sbarcare in prima serata, come già accaduto nella scorsa stagione con alcune scelte del trono classico.

Il trono over sbarca in prima serata?

Negli ultimi mesi, visto il calo di ascolti del trono classico, Maria De Filippi sembra stia puntando tutto sul Trono Over. Protagonista indiscussa del parterre è sempre Gemma Galgani che con le sue storie d’amore tiene incollati al teleschermo milioni di telespettatori.

Nelle ultime settimane a dare gran voce al programma è anche Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano attualmente è al centro di una grande bufera. Nell’ultima puntata,infatti, è riuscito a far perdere completamente le staffe alla padrona di casa che ha addirittura chiuso un ora prima la puntata. Secondo alcune indiscrezioni, visti gli ascolti in day time del trono over, Maria De Filippi pare stia pensando di allargare le avventure dei suoi protagonisti anche in prima serata.

Maria De Filippi pronta a grandi cambiamenti

Di sicuro se il Trono Over sarà spostato in prima serata, i fan ne saranno molto felici. Come già detto in precedenza le avventure dei cavalieri e delle dame di Uomini e Donne sono molto seguite e in tanti da tempo aspettano questo momento.

Molti appassionati, vorrebbero anche un ritorno di Giorgio Manetti all’interno del parterre. Ultimamente Tina Cipollari si sta battendo per il ritorno di alcuni ex corteggiatori di Gemma Galgani e chissà se non potrebbe arrivare il famoso gabbiano.

Per ora nulla è stato ancora confermato le voci su un possibile ritorno di George si fanno sempre più insistenti. Anche se ormai l’ex di Gemma Galgani è felicemente fidanzato fuori da Uomini e Donne, l’uomo potrebbe tornare anche in vesti diverse… magari accanto a Tina e Gianni.