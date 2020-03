Flavio Insinna presenta Adriana Riccio: ecco chi è la fidanzata del conduttore de L’Eredità [FOTO]

La vita privata di Flavio Insinna

Chi segue Flavio Insinna da tempo sa perfettamente che l’attore romano ma di origini siciliane è molto restio nel parlare della sua vita privata. Infatti della sua professione sappiamo praticamente tutto, mentre delle cose intime il minimo indispensabile.

Sappiamo che qualche anno fa stava per convolare a nozze con la sua storica fidanzata ma poi i due decisero di lasciarsi. Ad oggi non sappiamo ancora le ragioni di quella separazione. Ma sembra proprio che il padrone di casa de L’Eredità sia felice al fianco di un’altra donna. Di chi si tratta?

Il conduttore de L’Eredità innamorato

Stando a quanto scritto dal portale web di Roberto D’Agostino, ovvero Dagospia, il primo incontro tra Flavio Insinna e l’attuale compagna Adriana Riccio sarebbe avvenuto quattro anni fa, ovvero nel Teatro Dell Vittorie di Roma durante le registrazioni del game show Affari Tuoi.

Gioco televisivo di cui poi venne allontanato per alcuni fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia dove aggredita verbalmente dei concorrenti in gara. La stessa Adriana stava partecipando al programma di Rai Uno con la regione Veneto e all’epoca è riuscita a portarsi a casa 36 mila euro. E fu proprio durante il quiz televisivo che scattò il colpo di fulmine. (Continua dopo la foto)

Chi è Adriana Riccio?

Quindi stando a Dagospia, Flavio Insinna è Adriana Riccio sarebbero diventati una coppia oltre un paio di anni fa, ma la loro storia d’amore sarebbe stata tenuta in gran segreto per evitare pettegolezzi e finire nei giornali e siti di gossip. Come accennato prima, il conduttore de L’Eredità è stato fidanzato per diversi anni con l’autrice televisiva Mariagrazia Dragani.

I due si sarebbero anche dovuti convolare a nozze ma clamorosamente hanno deciso di prendere due strade differenti. Il noto attore capitolino dopo la notizia del suo allontanamento dalla storica compagna disse ad una rivista: “Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”.