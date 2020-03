“Ho detto di no a Paolo Bonolis…”: la rivelazione del volto noto di Avanti un altro [FOTO]

Le novità ad Avanti un altro

Da un paio di mesi nel preserale di Canale 5 va in onda il game show Avanti un altro, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La nota trasmissione che è arrivata alla nona edizione si protrarrà fino alla fine di aprile 2020.

Nell’attuale stagioni sono state mostrate alcune novità, tra cui l’assenza de L’alieno e l’introduzione di nuovi personaggi nel salotto del mini-mondo. Inoltre è stata sostituita la Bonas, infatti dopo due anni di Laura Cremaschi ora c’è Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin 8.

Sara Croce: da Madre Natura a Ciao Darwin 8 a Bonas

Senza ombra di dubbio Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 è un incanto. In una recente intervista rilasciata ad un noto magazine di gossip, l’ex Madre Natura ha confessato che tempo fa ha detto di no a Cristiano Ronaldo, l’attaccante della Juventus e della Nazionale portoghese. Verità oppure l’ha sparata grossa?

Resta il fatto che grazie alla sua partecipazione al quiz tv di Paolo Bonolis e Luca Laurenti la Croce è diventata popolare e richiesta da tutti. A differenza della collega Laura Cremaschi, la nuova Bonas si presenta nello studio 1 del centro Elios di Roma con una mise più provocante lasciando a bocca aperta tutto il pubblico. (Continua dopo la foto)

Il no di Sara Croce a Paolo Bonolis

In una recentissima intervista, Sara Croce ha confessato che quando aveva 16 anni ha iniziato a fare la modella. L’epoca era molto magra e andava bene per le passerelle. Ma tutto è cambiato quando la ragazza è iniziata iniziato ad andare in palestra. I suoi muscoli crescevano, io si vedeva più bella, ma per la moda non andava più bene.

A quel punto decide di mollare tutto e si è buttata sui concorsi. Recandosi ai casting di SDL 2005, società di Sonia Bruganelli, la giovane si è presentata davanti a Paolo Bonolis. Il conduttore romano le ha chiesto di ballare, ma lei gli ho risposto che era impossibile. Inizialmente era convinta di essere stata scartata ma invece è piaciuta proprio perché è bella ed imbranata. Al momento la Croce è fidanzata anche se le sue storie d’amore non hanno una lunga durata.