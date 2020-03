La clamorosa ipotesi di Striscia la Notizia: la Rai chiude per il Coronavirus? [VIDEO]

Nicola Zingaretti annuncia di essere anche lui affetto da Coronavirus

Nel fine settimana è stata diffusa la notizia che Nicola Zingaretti, Governatore del Lazio e segretario del Partito Democratico, ha anch’esso contratto il Coronavirus. A comunicarlo è stato lui stesso attraverso una clip condivisa sulla sua pagina Facebook.

Per fortuna le sue condizioni di salute sono ottime e lo stesso politico ha tranquillizzato tutti. Il presidente ha detto che non ci deve essere panico, quindi anche lui combatterà dando il buon esempio, lavorando da casa e seguendo tutte le direttive emanate dal Governo. Nel frattempo in questi giorni saranno sottoposti al tampone tutte le persone che sono state a stretto contatto con lui. Per questa ragione Striscia la Notizia ha fatto una clamorosa ipotesi.

La rassicurazione di Zingaretti a Bruno Vespa

Ricordiamo che a metà della settimana scorsa, Nicola Zingaretti era stato ospite a Porta a Porta, il programma di approfondimento di Rai Uno condotto da Bruno Vespa. Durante il suo intervento in trasmissione, il Governatore della Regione Lazio aveva dato alcuni messaggi positivi, tranquillizzando tutto il popolo italiano sulle conseguenze dell’epidemia di Coronavirus.

Proprio il padrone di casa ed ex giornalista del Tg1 a ‘Dagospia ha detto che essendo l’unico ad aver contattato il leader del PD scrivendogli ‘in bocca al lupo‘ invece di terrorizzarsi. Poi ha confidato che lo ha chiamato il suo portavoce per tranquillizzarlo. Ovvero che vanno monitorate solo le persone che negli ultimi due giorni sono state a meno di mezzo metro da lui per almeno mezz’ora.

La Rai chiude? L’insinuazione di Striscia la Notizia

Dopo la diffusione della nuova, sul profilo Instagram di Striscia la Notizia è stata condivisa una clip in cui si legge: “Clamoroso, chiude la Rai?”. Il messaggio in questione si riferisce ad un servizio del tg satirico in cui si parla dell’ospitata di Nicola Zingaretti a Porta a Porta di Bruno Vespa.

Facendo uno zoom sul video sul viso del Governatore della Regione Lazio, è possibile vedere che dalla sua bocca è partito un goccio di saliva. Dopo aver fatto vedere il filmato ai telespettatori di Canale 5 due volte, il programma di Antonio Ricci ha detto che il venerdì al fianco del giornalista era presenti I maggiori conduttori della tv di Stato. Ecco il video in questione: