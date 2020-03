Lite tra Armando e Maria De Filippi, retroscena: il gesto sospetto di Incarnato durante lo scontro

A distanza di alcuni giorni dalla messa in onda della lite avvenuta tra Maria De Filippi e Armando Incarnato, sul web si continua a parlare della vicenda. Nel caso specifico, alcune talpine de Il Vicolo della news hanno portato alla luce alcune questioni molto interessanti.

In particolar modo, è stato posto l’accento su alcune situazioni che si sono verificate in occasione della pesante sfuriata di Queen Mary contro l’esponente del parterre. Che dietro tale gesto estremo si celi, in realtà, qualcosa di molto più grave?

Perché Maria De Filippi ha perso la pazienza?

Difficilmente Maria De Filippi si rende protagonista di liti, ma venerdì scorso ha letteralmente perso la pazienza contro Armando. A molti, però, è risultato strano il fatto che la donna si fosse sentita di difendere così a spada tratta Veronica dalle accuse del suo ex. In realtà, non è affatto la prima volta che una madre di famiglia venga così offesa pubblicamente, per tale motivo, non si comprende la ragione che possa aver spinto la conduttrice a perdere le staffe.

Ebbene, stando ad alcune segnalazioni trapelate in queste ore, è probabile che alle spalle ci siano dei retroscena ignoti ai telespettatori. Inoltre, un altro dettaglio che sta facendo avanzare sempre di più questa ipotesi riguarda un gesto di Incarnato fatto durante la discussione.

Il gesto di Armando durante la lite

Nel caso specifico, per tutta la durata della lite tra Maria De Filippi e Armando, quest’ultimo non ha fatto altro che guardare la redazione. Per quale ragione il cavaliere non ha direzionato il suo sguardo verso la padrona di casa ma è rimasto imbambolato osservando la produzione del talk show? Molto probabilmente, lo sfogo della presentatrice potrebbe essere dovuto non solo al desiderio di tutelare la Ursida, ma anche alla voglia di proteggere la produzione.

Le insinuazioni di Armando, infatti, nel caso in cui fossero concrete, potrebbero compromettere anche la reputazione del programma. Forse, dunque, la conduttrice ha sbottato per evitare che saltassero fuori altri retroscena poco limpidi sulla questione. Intanto, le registrazioni del trono over non si sono effettuate questo weekend, probabilmente a causa del Coronavirus. Non ci resta che attendere per vedere quando ripartiranno.