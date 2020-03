Adolescente accoltella Padre e fratello: i genitori non volevano che uscisse

Momenti di paura e di shock in una famiglia originaria di Sesto San Giovanni. Un adolescente accoltella padre e fratello, rispettivamente di 47 anni e 15 anni. Al termine di una lite il diciassettenne ha perso le staffe. Pare che i genitori gli avessero vietato di uscire con la sua fidanzatina.

Adolescente accoltella padre e fratello: soccorsi allertati dalla madre

Dinanzi ad un classico divieto da genitori il ragazzo ha inveito con violenza contro i familiari. Il suo desiderio era andare a fare un giro con la fidanzata. I genitori pero hanno ritenuto opportuno non dargli il permesso di uscire. Di tutta risposta l’adolescente accoltella padre e fratello minore. I due hanno riportato gravi ferite.

Dopo una lite furibonda verbale, il ragazzo non ha esitato prendere un fendente e a colpire prima il fratello di 15 anni all’addome, poi il padre di 47 anni alla gola (che era corso in aiuto del figlio più piccolo). Ad assistere alla scena orribile la madre del giovane, che ha per fortuna mantenuto il sangue freddo allertando i soccorsi. Sul posto sono accorse ben due ambulanze che dopo aver caricato i due feriti li hanno condotti in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Accusa di tentato omicidio per il giovane diciassettenne

Oltre ai soccorsi sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nell’appartamento della famiglia, intorno alle cinque del pomeriggio, a Sesto San Giovanni. I carabinieri, dinanzi al racconto della donna non hanno potuto dare altro che trarre in arresto il minore. Per adesso grava su di lui l’accusa di tentato omicidio duplice.

Il diciassettenne è detenuto ora presso il Centro di Prima accoglienza di Torino. A firmarne il trasferimento immediato il Magistrato del Pubblico Ministero del Tribunale dei Minorenni. Del ragazzo, per ora si sa semplicemente che abbia compiuto il folle gesto per futili motivi. Non aveva sopportato che i due genitori adottivi avessero vietato lui di scendere a passeggio con la sua fidanzata.

Resta da attendere quali saranno i risvolti sui fatti. I due feriti sono ricoverati in prognosi riservata e si attende un loro miglioramento, date le ferite gravi riportate a seguito di questa brutale aggressione a sangue freddo.