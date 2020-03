Alena Seredova, la bella notizia rivelato il sesso del bebè

Alena Seredova, la foto del pancione rallegra i fan

Alena Seredova ormai da tempo al centro delle chiacchiere sul web, conferma il gossip. La donna è in dolce attesa e ha deciso di annunciare il sesso del bebè rendendo felici i fan.

Per farlo ha postato su Instagram una foto del pancione ed ha ammesso di aspettare una bimba. Lei ed il suo nuovo compagno Alessandro Nasi la conosceranno a breve, per l’uomo è la prima volta che diventa papà mentre per lei si tratta della terza.

Alena Seredova, dopo l’addio a Buffon ecco la felicità

Alena Seredova ha già dei figli con Buffon, Thomas che ha 12 anni e David Lee che ne ha 10. Con Gigi Buffon l’amore è finito già da qualche tempo a seguito dei vari tradimenti del portiere italiano. A proposito di questi eventi tristi della sua vita, la donna dice di sentirsi molto più forte, d’altronde ciò che non ti uccide ti fortifica. Il periodo iniziale, è stato per lei di grande sofferenza.

Il distacco dal portiere della squadra italiana le ha fatto non poco male. Poi piano piano le cose si sono sistemate e quando è arrivato il suo nuovo compagno ha ritrovato la serenità. Adesso infatti si ritrova a pubblicare la foto del pancione comunicando che a breve diventerà mamma di una bellissima bambina.

La più grande paura di Alena? La reazione dei figli. Ecco come glielo ha comunicato

La foto ha ricevuto tantissimi like e commenti di persone che affermano di sentire dentro di sè che la donna aspettasse una bambina. Alena ha poi ammesso di avere desiderato tanto l’arrivo di una gravidanza. Ne sentiva il bisogno, voleva proprio avere un altro figlio.

Poi la confidenza che nessuno si aspettava, la donna afferma che ultimamente ci aveva un po’ perso le speranze, non ci credeva più. Perchè? Perchè i due ci pensavano e provavano da tanti mesi ma la cosa non era mai andata in porto. Poi quando ha smesso di pensarci è rimasta incinta inaspettatamente.

La scoperta è avvenuta insieme ad Alessandro. E lui come l’ha presa? Benissimo! Il fatto di aspettare una bambina li rende entrambi felici e soddisfatti, non poteva accadere di meglio. La più grande preoccupazione da quel momento in poi per lei è stata non sapere come l’avrebbero potuta prendere i figli.

Così ha deciso di comunicarglielo tramite una lettera firmata direttamente dal bebè nella speranza di ricevere un sorriso. E così è stato a dimostrazione del fatto che i figli hanno accettato la separazione dal padre e che entrambi adesso stanno ricominciando da zero con importanti novità.