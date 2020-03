Giorgio Armani lo stilista dona 1 milione e 250mila euro agli ospedali italiani per il coronavirus

Giorgio Armani, il sostegno agli ospedali ed alla protezione civile

Giorgio Armani in un periodo triste e preoccupante come questo ha fatto qualcosa che non può che dargli lustro e meriti. Come sappiamo, a causa del Coronavirus, la ricerca scientifica italiana ha bisogno di sostegno. Per cui lo stilista ha sentito l’esigenza di dare il suo supporto economico.

Così ha donato 1,25 milioni di euro agli ospedali San Raffaele, Istituto dei Tumori di Milano, Luigi Sacco, Spallanzani di Roma dando Inoltre supporto anche alla Protezione Civile. Ma non è stato l’unico appartenente al campo della moda a voler destinare il proprio denaro alla causa. Tantealtre case di moda hanno voluto regalare dei fondi dedicati alla ricerca.

Giorgio Armani e tanti altri nomi importanti danno supporto ad infettivologi, ospedali ecc

Tra i grandi nomi oltre Giorgio Armani troviamo anche la casa di moda Bulgari che ha voluto dare il suo contributo all’istituto nazionale delle malattie infettive di Roma fornendo loro degli strumenti innovativi. Uno tra tanti è il microscopio “Leica 3D cell culture and live-cell” un microscopio di acquisizione di immagini all’avanguardia.

E poi ancora arriva il supporto del Gruppo Kering quindi Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, e Alexander McQueen. Questi hanno donato la bellezza di €655.000 destinati all’acquisto di forniture mediche. Stiamo parlando per esempio di occhiali, indumenti protettivi, mascherine di grande importanza per coloro che stanno a contatto con malati evitando così la facile trasmissione del virus.

Dolce e Gabbana hanno finanziato con una donazione abbastanza elevata i professori Alberto Mantovani e Cecilia Garlanda, che insieme ai virologi Massimo Clementi ed Elisa Vicenzi dell’università San Raffaele stanno indagando sulle possibili soluzioni al Virus.

Dovere morale, senso civico e rispetto per sè e per gli altri, ecco come sconfiggere il Coronavirus

Gli stilisti italiani, Giorgio Armani, Dolce e Gabbana ecc hanno affermato che supportare la ricerca scientifica è un dovere morale che spetta a tutti. Probabilmente anche la gente comune vorrebbe dare il proprio supporto alla ricerca ma non è sempre possibile perché non tutti hanno la stessa possibilità economica.

Ecco che la presa di posizione di grandi nomi come questi torna ad essere fondamentale. Nella speranza che una soluzione al virus venga trovata entro breve tempo non si può fare altro che rispettare le regole imposte, limitare gli spostamenti e aspettare.

Tutti noi possiamo dare un supporto, gli stilisti invitano a rimanere cauti, a mantenere elevata la guardia, rispettare i decreti ed essere responsabili. Solo così si può ottenere un bellissimo risultato entro breve tempo.