GF Vip: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano il primo mese d’amore a distanza

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono dedicati romantiche frasi per il loro primo mese. Ecco che cosa si sono detti

Grande Fratello Vip: Clizia e Paolo festeggiano il loro primo mese d’amore

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip è nata una storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. All’inizio si ritagliavano spazi in giardino di notte per parlare di tutto, poi c’è stato un momento di imbarazzo per le insinuazioni di pubblico e coinquilini e poi si sono lasciati andare alla passione.

Per un paio di settimane Clizia e Paolo si sono baciati, hanno dormito nella camera oblò insieme e si sono scambiati frasi importanti. Poi Clizia è stata squalificata e il loro rapporto ha subìto una battuta d’arresto.

Poco male, i due gieffini continuano anche a distanza a mandarsi dei teneri messaggi d’amore e questo è accaduto anche in occasione del loro primo mese di storia. L’8 marzo, infatti, Paolo si è rivolto ad una telecamera del giardino e ha detto: “Auguri Clizia, mi manchi… un mese!“.

Invece, Clizia, da fuori ha voluto pubblicare un post e fare un video. Nella didascalia l’influencer ha scritto che le batte il cuore a mille con un “Un mese di noi, ma sempre connessi“. (Continua dopo il post)

Nel video Clizia ha spiegato di aver pensato alla luna ma di non poter fare un fotomontaggio trovandosi vicino al mare di giorno. Nonostante Paolo le abbia sempre detto che è brava con le parole, questa volta le parole le mancavano. Clizia ha semplicemente detto che Paolo gli manca tantissimo. Alfonso Signorini farà vedere questo video a Paolo nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Come reagirà?

La confessione di Paolo

Parlando con Licia Nunez nella Casa, Paolo Ciavarro ha confessato di non aver avuto modo di parlare di tante cose con Clizia per il contesto in cui è nata la loro storia. Infatti, il giovane conduttore ha detto di essere molto preoccupato del fatto di aver iniziato una relazione mediatica, non è assolutamente abituato e questo gli crea un po’ di pensieri.

Che cosa succederà tra di loro al di fuori del reality? Nel frattempo Clizia ha confessato di aver mentito sulla sua età e di avere 40 anni, quindi più di 10 di differenza da Paolo.