Bianca Guaccero assente a Detto Fatto: ‘Mi dispiace tanto dirvelo ma…’

LASCIAMO IL VIRUS FUORI DALLA PORTA! Non aspettiamo che diventi un’emergenza in tutta italia!!! Non aspettiamo che i medici scelgano chi salvare come nel peggiore dei film di fantascienza!!! Decidiamo noi stessi per il nostro futuro!!! Abbattiamo il pudore, lo scherno, la non accettazione della realtà!! Non sentitevi stupidi ma responsabili!!! Ci rimetteremo in piedi ma adesso è tempo di COMBATTERE !!! VIRUS FUORI !!! #tuttiacasa