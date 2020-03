Beautiful spoiler Usa: Flo Fulton esce di prigione e chiede perdono

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope e Liam verranno a sapere che Beth è viva, grazie alle indagini dello Spencer e di Wyatt. Thomas non verrà implicato, mentre Reese e Flo saranno arrestati. La Fulton però rimarrà ben poco in prigione.

Beautiful trame americane: Flo vuole riavere Wyatt

Stando agli spoiler della soap opera americana, Shauna non lascerà sola la figlia Flo e la incoraggerà a combattere per riavere Wyatt, confidando nel suo perdono dopo quanto scoperto. Nel frattempo, come rendono noto le anticipazioni di Beautiful, Brooke verrà a sapere che Ridge e Shauna si sono baciati. A quel punto, capirà che il suo matrimonio è ormai finito.

Flo riceverà una bella notizia in carcere. In seguito al pagamento della cauzione, sarà finalmente libera e potrà riabbracciare il suo fidanzato Wyatt. La famiglia Logan nel frattempo organizzerà una riunione famigliare per fare il punto della situazione. Come svelano gli spoiler di Beautiful, Flo sarà però dubbiosa in merito ai sentimenti di Wyatt, in quanto teme che, alla luce di quanto successo, possa tornare da Sally Spectra. Shauna incoraggerà la figlia a non mollare la presa. Alla fine, il giovane Spencer le darà un’altra possibilità.

Katie sta molto male

Proseguendo con le anticipazioni americane di Beautiful, vedremo Katie peggiorare di giorno in giorno. Bill capirà che il tempo a disposizione sta per finire, se non troveranno un donatore compatibile che possa donare alla moglie un rene. Will soffrirà molto vedendo la madre in cattive condizioni di salute, ma proverà a consolarla con la sua immane dolcezza.

Intanto, Hope cercherà consolazione tra le braccia di sua madre Brooke dopo aver visto Steffy e Liam baciarsi nel cortile della loro casa sulla spiaggia. Il suo cuore andrà in mille pezzi, proprio ora che Beth è di nuovo tra le loro braccia. A far cadere nella disperazione Hope sarà anche il rifiuto di Liam di chiedere la custodia di Douglas, non accettando il fatto di fare da padre al figlio dell’odiato Thomas.

Dunque, Hope si troverà a combattere da sola e finirà per allontanarsi dallo Spencer Jr. Il Forrester così se ne approfitterà, gettando fango su Liam e convincendola a tornare da lui per il bene del piccolo Douglas. Cosa farà Hope? La situazione sarà davvero complicata, non resta che attendere le prossime puntate di Beautiful.