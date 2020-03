Beautiful spoiler Usa: Katie vuole che Flo venga perdonata

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Katie avrà un grosso problema di salute. I suoi reni verranno colpiti da una patologia degenerativa e sarà fondamentale un trapianto. Flo, essendo compatibile, le donerà un rene. A tal proposito, Katie, una volta che si sarà ristabilita, riunirà la famiglia chiedendo che la Fulton possa essere perdonata alla luce del generoso gesto.

Beautiful anticipazioni: Katie dalla parte di Flo

Brooke e Hope rimarranno senza parole quando sentiranno la richiesta di Katie di perdonare Flo, dopo che le ha salvato la vita dandole uno dei suoi reni. Donna sarà l’unica a dare ragione alla moglie di Bill. Nel frattempo, le anticipazioni di Beautiful svelano che Brooke scoprirà un retroscena inaspettato.

La Logan verrà a sapere che Ridge e Shauna negli ultimi mesi non solo si sono frequentati, ma si sono anche scambiati appassionati baci. Brooke farà una scenata al marito, incolpandolo di aver tradito la sua fiducia. Successivamente, raggiungerà Shauna, promettendole di vendicarsi per quanto successo.

Gli spoiler di Beautiful narrano che Brooke farà presente quanto successo ad Eric, invitandolo a cacciare Shauna dalla dependance di villa Forrester. Quinn non perderà tempo per intromettersi, difendendo invece l’amica Fulton. Ciò causerà un feroce litigio con la Logan. Eric non saprà come gestire la complicata situazione nella quale sono coinvolte sua moglie, Brooke e Shauna. Da quale parte si schiererà il magnate di moda?

Liam tra Hope e Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam si pentirà del bacio scambiato con Steffy alla casa al mare. Lo Spencer le prometterà di starle sempre vicino e di garantire tutto l’amore a Kelly. Tuttavia, sarà sincero con lei: è innamorato di Hope e cercherà di riconquistarla a tutti costi. La Forrester non la prenderà affatto bene e si sentirà messa da parte. Steffy inizierà a pensare che quel bacio con Liam non sia stato sincero: aveva dunque ragione Thomas?

Delusa, Steffy cercherà di distrarsi gettandosi nel lavoro. Ora, il suo obiettivo è quello di vincere la sfilata di moda di Forrester, anche grazie all’aiuto di Sally. I bozzetti della Spectra potrebbero essere l’arma vincente per battere Thomas. Tuttavia, gli spolier di Beautiful rivelano che Steffy sarà poco lucida per via della crisi sentimentale con Wyatt, interessato a Flo.

La giovane stilista sarà certa che Wyatt la stia per lasciare per tornare con il suo vecchio amore del lice, Flo. La Spectra prometterà a se stessa di fare di tutto per impedire che ciò accada. Infine, Liam sembrerà trovare la strada giusta per riconquistare Hope, mandando su tutte le furie Thomas.