Richard Gere senzatetto per le strade: “Non lo scorderò mai”

Richard Gere senzatetto per un film: i passanti lo ignorano

Certe esperienze ti aiutano ad aprire gli occhi, a capire che su questo mondo ancora troppe persone sono invisibili. Richard Gere, eletto nel 1999 da People come uomo più sexy del pianeta, era andato “undercover” per le strade di New York durante le riprese del film Time Out Of Mind dove interpreta un senzatetto intento a riprendere i rapporti con una figlia che non vede da tempo.

Lungo le strade della Grande Mela nessuno gli ha dato uno straccio di elemosina né tanto meno riconosciuto. A svelarlo Gere stesso, vincitore di Golden Globe e protagonista di pellicole cult quali Pretty Woman e American Gigolò, attraverso il suo profilo Facebook.

Cosa significa essere un clochard

A quel punto ha compreso cosa significhi essere un clochard. La gente gli passava accanto dandogli un’occhiataccia. Appena una donna compassionevole gli ha portato qualcosa da mangiare.

Richard Gere non scorderà mai l’accaduto. Oltretutto, il divo di Hollyood non si era granché “mascherato”: berrettino in testa, barba lunga, pantaloni kaki e scarpe consumate. Il necessario però a tener lontana la gente.

Infine, ha lanciato un messaggio ai follower, ossia di non dare per scontate le nostre fortune. Se qualcuno ha bisogno di aiuto bisogna darglielo. Per questo motivo è andato in giro a offrire cibo e cento dollari a ogni homeless incontrato. Il cambiamento desiderato nel mondo deve partire da sé stessi, ha concluso Richard Gere.

Con un’esperienza personale, anche altre star hanno dimostrato che l’indifferenza dell’uomo della strada non risparmia ricchi e famosi. Qualche anno fa il Washington Post aveva preso Joshua Bell, violinista di fama mondiale, e portato a suonare all’ingresso in una stazione della metropolitana nell’ora di punta. Il risultato? Tutti o quasi lo hanno snobbato.

Richard Gere e il precedente

Accanto a una scala mobile e a un bidone della spazzatura, l’artista si era esibito per tre quarti d’ora con il suo prezioso Stradivarius del 1713. Su oltre un migliaio appena sette persone si erano fermate ad ascoltarlo per almeno un minuto. Le altre hanno tirato dritto, lasciando un obolo nel piatto solo in rari casi.

Esigenze artistiche lo hanno spinto ad indossare le parti del senzatetto. Eppure, Gere ha comunque tratto una grossa lezione su che significhi vivere ai margini della società. In ogni parte del pianeta c’è chi attraversa periodi complicati delle proprie esistenze. Imparare a riscoprire il nostro lato più umano è un ottimo punto di partenza.