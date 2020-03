Ivana Icardi e Hugo Sierra fanno l’amore a Supervivientes (VIDEO)

Ivana Icardi poche ore fa mentre in tanti si chiedevano se fosse fidanzata o meno non ha lasciato più dubbi. Dopo i vari pettegolezzi che l’hanno vista al centro di numerose polemiche sul suo rapporto con il fratello Maurito e la cognata Wanda, la giovane è tornata in Argentina e attualmente è una concorrente di Supervivientes. Nelle ultime ore, all’interno del reality è accaduto qualcosa di clamoroso. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Notte di passione al reality

L’ingresso di Ivana Icardi all’interno del reality è diventato subito eccitante. La sorella del noto calciatore del Paris Saint German nelle ultime ore ha dato davvero scandalo. Non è la prima volta che a Supervivientes accade una cosa del genere. Lo scorso anno, Fabio Colloricchio e la sua attuale fidanzata Violeta si sono lasciati andare allo stesso modo.

Si avete capito bene, Ivana Icardi ha fatto l’amore davanti alle telecamere con un altro naufrago. Il giovane in questione è Hugo Sierra. L’uruguaiano ha subito mostrato un certo feeling con la Icardi e dopo alcune coccole sono arrivati al dunque. (Continua dopo il post)

Ivana Icardi e Hugo Sierra consumano un rapporto in spiaggia

Ieri sera, durante la uno spezzone mandato in onda sulla rete locale, è stato mostrato un filmato a luci rosse che vede protagonista proprio Ivana Icardi e Hugo. I due formano ormai coppia fissa e dopo essere tornati a far parte dello stesso gruppo hanno voluto trascorrere da soli un pò di tempo insieme.

Tempo che a quanto pare hanno sfruttato benissimo e lo dimostra la clip sopra postata. Dopo averle regalato una collana portafortuna Sierra senza giri di parole le ha detto “guarda che questa sera te la rompo”.

I due naufraghi sono stati ripresi dalle telecamere a scambiarsi effusioni in spiaggia e un movimento particolare sotto le lenzuola non ha lasciato dubbi. I più maliziosi hanno subito capito che la coppia ha consumato un rapporto e a confermare l’ipotesi di molti è stato lo stesso Hugo. Cosa ne penserà Mauro Icardi dell’atteggiamento di sua sorella?