Grande imbarazzo a La prova del cuoco: ospiti di Elisa Isoardi fanno una battuta fuori luogo

I comici Gigi e Ross ospiti a La prova del cuoco

Come è accaduto la scorsa settimana anche lunedì 9 marzo 2020 su Rai Uno è andato in onda un nuovo appuntamento de La prova del cuoco senza pubblico.

Una decisione necessaria per evitare la diffusione del Coronavirus. Nonostante non c’erano gli spettatori in studio, i padroni di casa Elisa Isoardi e Claudio Lippi hanno accolto due ospiti al cooking show, o veto i comici Gigi e Ross. Luigi Esposito abbinato alla squadra del peperone verde mentre il collega Rosario Morra a quella del pomodoro rosso.

Una volta entrati in studio il primo ha fatto una battuta che per molti è stata ritenuta fuori luogo. Il motivo? Perché l’ex conduttore di Made in Sud ha menzionato i cinesi. In poche parole ha detto che oggi aveva intenzione di preparare il sushi, battuta che ha lasciato perplessa Elisa che ha risposto con tre no consecutivi.

Le raccomandazioni di Elisa Isoardi e Claudio Lippi sull’emergenza Coronavirus

Dopo la battutaccia di Gigi a La prova del cuoco, la padrona di casa Elisa Isoardi ha chiamato a sé il suo braccio destro Claudio Lippi. Una volta al centro dello studio i due professionisti di Rai Uno hanno ricordato al pubblico da casa le direttive da rispettare per evitare la diffusione del Coronavirus.

Ovvero di rimanere a casa e uscire il minimo indispensabile, lavarsi spesso le mani con sapone e detergenti a base di alcool e stare lontani almeno un metro da chi si ha vicino. “Ve lo diciamo anche noi, come stanno facendo da tanti giorni tutte le altre trasmissioni”, ha affermato il presentatore lombardo.

Elisa Isoardi ricorda che La prova del cuoco farà compagnia alla gente a casa

Aprendo il primo appuntamento settimanale del cooking show La prova del cuoco, la conduttrice piemontese Elisa Isoardi ha invece detto che in questa un’ora e mezza lei è i cuochi cercheranno di fare compagnia con la cosa più bella che esista, la cucina, che è anche aggregazione.