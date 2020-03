Federica Panicucci pazza di Marco: “Mi sposerò per la seconda volta”

Federica Panicucci confida che presto sposerà Marco Baccini

Federica Panicucci, 52 anni, è il ritratto della mamma in carriera. In una lunga intervista concessa al settimanale Oggi spiega di non sentirsi affatto perfetta. Per Mattino 5, il talk da lei condotto sulla rete ammiraglia Mediaset da 11 anni, si alza alle 5. Organizzata sul lavoro e nel quotidiano, animato dai figlie Sofia (14 anni) e Mattia (12), nati dal matrimonio con l’ex Mario Fargetta, ha accanto un uomo speciale, il 43enne Marco Bacini, la sua metà del cielo.

Tutto va talmente bene che presto i due convoleranno a nozze, è solo questione di tempo, come spiega la signora dello spettacolo. Presenza fissa del piccolo schermo, Federica Panicucci ha sempre prestato grande importanza al suo ruolo di madre. Le piace esserci, ha spiegato.

Sacrifici per i figli

Quando i suoi figli erano piccoli è stato fisicamente un po’ faticoso: le influenze stagionali, i malanni e le notti in bianco ci sono sempre stati, alla pari di qualsiasi altra mamma, e dovendo alzarsi alle 5 del mattino per prepararsi alla diretta è stata dura. Ma ha dedicato le energie ai figli, ai loro bisogni e alle priorità. Ha sacrificato magari sé stessa, piuttosto che essere mancante nei loro confronti.

Colta da mille responsabilità è maniaca del controllo “quanto basta”. Federica Panicucci non sta mai ferma. Impegnata alla guida di Mattino 5, per nulla al mondo se ne priverebbe. Nel frattempo cresce i due bambini, cresciuti alternando momenti di coccole e disciplina. Marco è il suo punto di riferimento, il suo punto d’appoggio.

Ogni giorno lui la sceglie e viceversa. Senza timore di essere smentita, Federica ha trovato la sua metà del cielo. Tra loro non è scattato il tipico colpo di fulmine perché si conoscevano da tempo, ma uno scoprirsi graduale e intuire le continue affinità. Il partner è un uomo molto attento, e le piace che lo sia. Non danno mai niente per scontato.

Federica Panicucci: la metà del cielo

Le batte forte il cuore. A detta della conduttrice, lei e Marco sono l’esempio che dopo una separazione è comunque possibile continuare ad amare. I figli lo hanno pian piano accettato senza creare particolari problemi.

Bacini lo considerano il valore aggiunto, capace di dar loro gioia. Accanto a sé la Panicucci lo desidera in qualità di uomo e di marito. L’unione arriverà sicuramente, anche presto. E a questo punto non ci resta che attendere l’annuncio.