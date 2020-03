Selena Gomez: “Il primo bacio un incubo. Era il fratello di…”

Selena Gomez racconta il primo bacio, un incubo

Sul mito del primo bacio si sentono opinioni discordanti. C’è chi custodirà gelosamente il ricordo per tutta la vita e chi, invece, vorrebbe davvero disfarsene, essendo stata un’esperienza imbarazzante e per nulla romantica. Selena Gomez rappresenta la seconda categoria.

La pop star e attrice ha rivelato nel corso di un’intervista nel programma The Kelly Clarkson Show che, mentre girava nel 2006 la fiction della Disney “The Suite Life of Zack and Cody”, ha baciato il collega Dylan Sprouse sul set.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti: mentre Selena Gomez ha raggiunto la consacrazione professionale nel mondo della musica, il coetaneo oggi è anche un affermato imprenditore. In realtà la cantante ha raccontato che all’epoca, 14enne, provava una cotta per il fratello gemello di Dylan, ossia Cole Sprouse.

Ma baciò alla fine Dylan, perché era un bacio di scena e il copione prevedeva il contatto tra le loro labbra, a suggellare un ciak particolarmente romantico. Lo ordinarono i produttori della serie tv, andata in onda per tre stagione su Disney Channel e giunta pure in Italia, sotto il nome di Zack e Cody al Grand Hotel.

Uno dei giorni peggiori

All’intervistatrice Selena Gomez ha chiesto ridendo se comprendessero il disagio provato. Il suo primo bacio l’ha dato sul set a uno sconosciuto, il fratello del ragazzo di cui era davvero invaghita, con cui confidava di potersi fidanzare da grande. Se lo ricorda come uno dei giorni peggiori della sua vita.

Oggi Cole, 27 anni, è sentimentalmente legato alla coprotagonista di Riverdale Lili Reinhart, 23 anni. Selena ha vissuto una lunga love story, costituita di alti e bassi, con Justin Bieber, oggi unito in matrimonio alla modella Hailey Baldwin, nipote del celebre attore Alec.

Durante un’intervista con CapitalFM Selena Gomez ha tracciato una sorta di identikit sul compagno ideale. Innanzitutto deve avere tre qualità: sincerità, umiltà, capacità di farla ridere.

Chiunque desideri rubarle il cuore ha il compito di approcciarla in maniera naturale e genuina. Il suo uomo ideale deve farle capire di essere interessato alla persona, e non al nome. Non gradisce infine gli arroganti, meglio una persona scherzosa.

Selena Gomez non ha fretta

La Gomez non ha comunque alcuna fretta di iniziare una relazione. Se e quando si fidanzerà lo farà solo alle sue condizioni. Sincerità ed umiltà sono due caratteristiche che lei per prima deve avere: in quanti avrebbe trovato il coraggio di ammettere pubblicamente che il proprio primo bacio non è stato esattamente il massimo?