Milly Carlucci, il brutto sgarro a Francesca Fialdini : “Perché te l’ho…:

Nuova stagione di Ballando con le Stelle

Come anticipato nei precedenti articoli, la 15esima edizione di Ballando con le Stelle prenderà il via da sabato 28 marzo 2020. Il programma di danza di Rai Uno condotto da Milly Carlucci inizialmente si sfiderà col Serale di Amici di Maria De Filippi, subito dopo con gli appuntamenti speciali di Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti in prima serata.

Qualche giorno fa sul web si era diffusa la notizia di un possibile rinvio o addirittura cancellazione della trasmissione, ma poi la stessa conduttrice abruzzese ha precisato sui social network che andrà regolarmente in onda.

Tuttavia verranno prese delle precauzioni per l’emergenza Coronavirus, qui di niente pubblico in studio e pochi contatti. Ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che coinvolge la Carlucci e Francesca Fialdini, padrona di casa di Da noi…A ruota libera che al momento è barricata a Torino.

Francesca Fialdini non sarà una concorrente DI Ballando con le Stelle 2020

Come anticipato prima a fine mese prenderà il via Ballando con le Stelle. Di recente la conduttrice Milly Carlucci ha messo le cose in chiaro gelando Francesca Fialdini, affermando che non farà parte della 15esima edizione. Ma l’ex collega di Tiberio Timperi ed ex padrona di casa de La vita in diretta, a quanto pare non sarebbe mai stata considerata dalla Produzione.

Ma per per quale ragione quest’ultima non ha mai frenato le indiscrezioni sulla sua presunta partecipazione? Nel suo programma domenicale Da noi…A ruota libera la professionista fiorentina ha deciso di affrontare l’argomento, visto che in studio aveva ospite la collega Milly Carlucci.

Il due di picche di Milly a Francesca e i primi concorrenti

Francesca Fialdini ha chiesto alla sua ospite di far chiarezza con un quesito che potrebbe sembrare una vera e propria gaffe. Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le Stelle ha preso la palla al balzo per fare chiarezza all’ex conduttrice de La vita in diretta. “Non sono riuscita a chiedertelo perché sei molto impegnata qui a Torino e non puoi. Magari il prossimo anno”, ha detto la professionista abruzzese.

Una vera e propria doccia fredda per l’artista toscana. Per quest’ultima non c’è speranza di partecipare al talent di ballo, almeno per il momento. Mentre sono stati confermati alcuni concorrenti ufficiali come: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, il pugile Daniele Scardina e Antonio Maria Catalani.