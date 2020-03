Francesco Facchinetti e la gaffe di Giulia De Lellis: “Scusa umanità intera”

Francesco Facchinetti chiede scusa ai follower per gli influencer che non prendono sul serio il Coronavirus. La critica pare riguardare Giulia De Lellis

Sul Coronavirus è da giorni che Francesco Facchinetti si sta battendo parecchio. In merito all’argomento il figlio dell’ex Pooh Roby professa grande sensibilità e disappunto nei confronti di alcune celebrità del web, tipo Giulia De Lellis, le quali avrebbero trattato il caso dell’epidemia minimizzando il problema e lanciando messaggi scorretti.

Che la vulcanologa dia spesso fiato alla bocca già ben lo sapevamo. Al Grande Fratello Vip ne ha dispensate di “perle” di ignoranza cosmica, e purtroppo ancora oggi trattenersi le risulta difficile.

La ‘perla’ della vulcanologa

Tutto è iniziato quando l’influencer, parlando del Coronavirus sui social, se ne è uscita con un’opinione dissennata. Stando al suo pensiero, va bene stare in casa, ma è pure possibile uscire, purché con cautela e le giuste precauzioni. Si potrebbero fare parecchie cose usando la testa, mantenendo la massima attenzione.

Le parole della romana hanno provocato Francesco Facchinetti, deciso ad assumere provvedimenti contro chi lui stesso avrebbe contribuito a rendere celebri, rei di non aver pienamente compreso la gravità della situazione.

È parecchio indignato e ‘inc…to’ il figlio di Roby Facchinetti perché ci sono influencer o presunti tali portati alla notorietà da una fotografia o un video, quindi privi di talento. In certi casi sono diventati popolari anche grazie al suo contributo, pertanto chiede venia e scusa all’umanità intera.

Le persone in questione avrebbero scambiato il Coronavirus per Halloween, per qualcosa di divertente su cui prendersi in giro, su cui giocare e realizzare contenuti esilaranti, senza cogliere un punto: di questo Coronavirus si muore.

Francesco Facchinetti chiede scusa per aver dato notorietà a blogger, influencer, i quali, sprovvisti del lume della ragione, dicono sui social di andarsene in giro e definiscono esagerata la dilagante preoccupazione. Purtroppo hanno milioni di followers e la colpa è sua, perciò prenderà provvedimenti, ha scritto Facchinetti su Twitter lanciando l’hashtag #Iostoacasa.

Francesco Facchinetti sostenuto da Caterina Balivo

A spalleggiarlo Caterina Balivo, intervenuta sotto al post per sollevarlo da eventuali responsabilità: non poteva sapere che il loro senso civico fosse sottozero. Il pensiero della conduttrice va ai genitori, ai nonni e alle persone adulte conosciute.

Dopo gli esordi di cantante e conduttore, oggi Facchinetti Jr. segue tantissimi talenti e sotto la sua ala protettrice c’è pure la De Lellis. Sentite le sciocchezze, il 39enne ha promesso interventi: concluderà ogni collaborazione oppure userà un approccio meno severo?