Antonella Elia: “Vittima di un gioco perverso al Grande Fratello Vip 4”

Antonella Elia vittima al Grande Fratello Vip 4: interviene Rita Dalla Chiesa

Sono settimane che Antonella Elia è l’argomento preferito dei fan del Grande Fratello Vip 4, attualmente in onda sulle reti Mediaset. Il reality andrà avanti fino al termine di aprile e pure alcune celebrità nostrane paiono seguire con trasporto le vicende della Casa, tra cui Rita Dalla Chiesa, intervenuta in soccorso della showgirl.

L’ex presentatrice di Forum è molto attiva su Twitter, dove tra un post sull’epidemia e uno solidale agli animali, ha da poco pubblicato un commento sulla concorrente.

Nel corso del programma condotto da Alfonso Signorini è emerso in maniera netta il carattere piuttosto fumantino di Antonella Elia, da una parte perno centrale delle dinamiche interne, dall’altra croce per una buona fetta di telespettatori, i quali la vorrebbero eliminata.

Le opinioni divisive sono emerse anche nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, andata in onda su Canale 5 domenica 8 febbraio. Se è vero che la sincerità è una delle sue virtù migliori, al contempo l’ex valletta di Mike Bongiorno si lancia spesso in scatti d’ira. Con quasi tutti i coinquilini ha litigato e ancora oggi la maggioranza dei concorrenti pare tiri dritto per il quieto vivere.

Gioco perverso

Con l’ingresso di Valeria Marini nella Casa è scoppiato il caos e le due sono persino arrivate alle mani, con uno spintone di Antonella Elia nei confronti della diva dai baci stellari. Da quell’episodio in poi i rapporti sono precipitati e ogni pretesto dà modo alle due di affrontarsi.

Tra chi prende le parti della Elia c’è proprio Rita Dalla Chiesa, espressasi attraverso un tweet. Legge sui social cattiverie inaudite contro di lei. Persone che conosce e sulle quali avrebbe tante cose da dire l’avrebbero messa sotto pressione. Il consiglio sarebbe quindi di diffidare, di non cadere nel tranello. Stanno mettendo in atto un gioco perverso per buttarla fuori.

Antonella Elia messa sotto pressione

Le sue insinuazioni sono precise ma anonime e in tanti chiedono riferimenti specifici. Al messaggio è seguita una pioggia di commenti negativi da parte di numerosi sostenitori degli altri partecipanti. Verso la Elia muovono sempre le solite accuse: comportamenti provocatori e maleducati nei confronti dei compagni di viaggio.

Ci piacerebbe che Rita Dalla Chiesa facesse delle precisazioni, tuttavia le dichiarazioni sono già parecchio interessanti. Da donna intelligente e di sani principi qual è, senza peraltro nulla da chiedere alla carriera costellata di diverse soddisfazioni. I segreti dello spettacolo non sono per lei un mistero, e così le personalità che vi ruotano attorno.