Sospeso Verissimo di Silvia Toffanin: la decisione definitiva di Mediaset

Cambio di programmazione per l’emergenza Coronavirus: ecco cosa accadrà

L’emergenza Coronavirus sta stravolgendo la vita di tutti gli italiani e con esso anche la programmazione delle reti televisive Rai, Mediaset e La7. Da tre settimane negli studi di Milano e Cologno Monzese sono vietati gli spettatori, stesso provvedimento a Roma ma solo dallo scorso 4 marzo 2020. Inoltre gli ospiti delle trasmissioni devono rimanere ad una distanza minima di almeno un metro, mentre tutti devono stare a casa.

Ma anche lavarsi spesso le mani e non salutare e baciare anche i parenti. Per dare più spazio all’informazione, i vertici di Mediaset hanno deciso di sospendere alcuni format, tra cui Verissimo di Silvia Toffanin e il rotocalco domenicale Domenica Live di Barbara D’Urso. Per quale ragione? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Sospesi Verissimo e Domenica Live: ecco il motivo

Mediaset ha preso un’importante decisione per garantire un’informazione continua e completa sull’emergenza Coronavirus che da tre settimane sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. I vertici del Biscione hanno deciso di rafforzare la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sull’informazione.

Per questo motivo l’azienda di Berlusconi ha deciso quindi di cancellare, almeno per un periodo limitato di tempo, trasmissioni televisive come #CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti in onda il mercoledì sera su Rete 4. Ma anche i contenitori di Canale 5, Domenica Live di Barbara D’Urso e Verissimo con Silvia Toffanin. Tutto questo per rafforzare le testate dedicate all’attualità in live.

Rete 4 rafforza la programmazione con programmi d’approfondimento e informazione

Oltre a questi speciali d’informazione, nello stesso tempo, le trasmissioni di infotainment che continueranno ad essere trasmessi, ovvero Mattino 5 e Pomeriggio Cinque, si occuperanno sempre di più all’emergenza Coronavirus e temi di stretta attualità.

Per questo motivo la terza rete Mediaset, ossia Rete 4 offrirà al suo pubblico sette prime serate a settimana di attualità esclusivamente in live. Le consuete trasmissioni di approfondimento della rete copriranno l’intera settimana, assicurando ai telespettatori italiani un’informazione molto più approfondita e completa del solito.