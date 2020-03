Il Segreto trame spagnole: Raimundo e Francisca si tolgono la vita?

Le trame spagnole de Il Segreto sono molto avvincenti. Quello che i telespettatori italiani vedranno tra un bel po’ di mesi pare sia davvero entusiasmante. Nella soap opera, infatti, ci sarà il ritorno di un personaggio molto crudele, ovvero, Donna Eulalia. La signora è la zia di Francisca, tornata a Puente Viejo solo per vendicarsi della nipote.

Ebbene, la perfida protagonista riuscirà a tormentare parecchio il suo bersaglio, ma potrebbe esserci un colpo di scena inatteso. Nel momento in cui la dark lady riuscirà a liberarsi della zia e a ritrovare Raimundo, i due attraverseranno un periodo parecchio turbolento, che potrebbe portarli a compiere un gesto estremo.

Le pene di Francisca ne Il Segreto

Raimundo e Francisca sono due personaggi emblematici della soap opera Il Segreto, e stando alle trame spagnole, potrebbero lasciare la scena in un modo esilarante. Nel corso dei prossimi episodi che andranno in onda in Spagna, i telespettatori assisteranno ai tentativi di Francisca di salvare il suo uomo. Quest’ultimi verrà aggredito e poi rapito da un uomo misterioso.

A causare tanto dolore alla Montenegro sarà Eulalia, la quale riuscirà ad imprigionare sua nipote e a torturarla. La donna, però, deciderà di ferire la sua rivale nel profondo minacciando di uccidere Raimundo. La nobildonna, dunque, andrà nel panico e incomincerà ad escogitare un modo per riuscire a mettersi sulle tracce del suo amato.

Trame spagnole: il gesto estremo

Dopo infinite peripezie, i due riusciranno a ricongiungersi. Francisca troverà il suo amato ma, a causa della botta in testa ricevuta, l’uomo non tornerà più come prima. Vedere il suo compagno di vita così diverso distruggerò completamente la Montenegro. Stando alle anticipazioni relative alle trame spagnole de Il Segreto, vediamo che i due potrebbero decidere di togliersi la vita insieme.

L’idea di aver perso per sempre il suo amato Ulloa non sarà facile da superare per la donna, per tale ragione, ci sono buone probabilità che la protagonista decida di porre fine a questo strazio. Ad ogni modo, non sarà disposta ad allontanarsi da Rimundo, per questo motivo, pare porterà con sé anche lui in questo folle gesto.