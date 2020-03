Ballando con le Stelle 2020: Milly Carlucci aggiunge altre tre nomi

Ballando con le Stelle 2020, prosegue il casting. Milly Carlucci avrebbe aggiunto un trio d’attori

Fra solo poche settimane porterà una ventata di freschezza e spensieratezza Ballando con le Stelle 2020, annunciato per la quindicesima edizione. Spazzati via i timori iniziali su un possibile rinvio, fervono i preparativi e negli ultimi giorni stanno uscendo i nomi dei concorrenti.

Se da un lato l’emergenza Coronavirus crea allarme e catalizza gran parte dei discorsi dell’opinione pubblica, dall’altra negli argomenti più frivoli si continua a cercare un’evasione dall’attuale bombardamento mediatico. Su Ballando con le Stelle 2020 il portale TvBlog rivela nuovi papabili candidati da schierare in pista da ballo.

La prima annunciata, Barbara Bouchet, ha confermato il suo arrivo a Domenica In domenica pomeriggio, oltre che in un’intervista rilasciata alcune settimane fa. Poi Rosalinda Celentano, figlia dei mitici Claudia Mori e Adriano, accolta tra squilli di tromba a Da noi… a ruota libera. Quindi il pugile (nonché fidanzato di Diletta Leotta) Daniele Scardina, gli attori Vittoria Schisano e Gilles Rocca, l’artista Holaf popolano la squadra.

Sotto chi tocca

Ballando con le Stelle 2020 avrà però chiaramente tante altre celebrità, seguiti dai bravissimi ballerini delle passate edizioni (eccetto Samanta Togni, che ha ceduto alle sirene di nuove opportunità lavorative).

Nella conduttrice, e anima del programma, Milly Carlucci i fan ripongono, come sempre, grandi speranze. Il volto Rai ha una reputazione da difendere e così anche quest’anno chiamerà affermate celebrità. Ebbene, secondo quanto recita TvBlog altri tre volti noti scenderanno sulla pista da ballo.

Si tratta di un trio d’attori d’eccezione, della vecchia e della nuova generazione, a cominciare da Ninetto Davoli. Classe 1948, Davoli viene scoperto da Pier Paolo Pasolini. Proprio sotto la regia dell’emiliano è co-protagonista al fianco di Totò nel film Uccellacci e Uccellini. Inoltre, recita nella pellicola cult Il Decameron, dove intrepreta Andreuccio da Perugia.

Ballando con le Stelle 2020: aumenta la lista

Proseguiamo con la napoletana Lina Sastri, vincitrice di due David di Donatello come miglior attrice protagonista nel 1984 per la pellicola Mi Manda Picone (che le vale pure il conferimento del nastro d’argento nella stessa categoria) e l’anno seguente per Segreti segreti. In aggiunta, nel 1987 è decretata miglior attrice non protagonista per il film L’inchiesta.

A chiudere il trio Paolo Conticini, protagonista di numerosi cinepanettoni e fiction di successo, quali Provaci ancora prof! e Come un delfino. Infine, TvBlog conferma la presenza di Elisa Isoardi, la presentatrice de La Prova del Cuoco. Dopo aver fatto da ballerina per una notte, la bella ex di Matteo Salvini avrebbe dato la sua disponibilità.