Francesca Fialdini, niente Ballando con le Stelle: noto il motivo

Francesca Fialdini non sarà parte del cast di Ballando con le Stelle 2020. La conduttrice Milly Carlucci spiega il motivo

Tra un concorrente ufficiale e uno in dirittura d’arrivo, c’è chi Ballando con le Stelle 2020 lo salterà. Sono mesi che si rincorrono le voci secondo cui Francesca Fialdini sarebbe stata parte integrante del cast della 15esima edizione. Ma alla fine la conduttrice Rai non ha avuto conferma. Per quanto suoni assurdo, le trattative non sarebbero mai del tutto partite.

A confermarlo la stessa Milly Carlucci in Da noi… a ruota libera, la trasmissione domenicale di Francesca Fialdini. Quest’ultima, che ha sempre evitato di conferma il proprio coinvolgimento nello show danzante del sabato sera, ha chiesto alla collega di dire una volta per tutta la verità.

La primadonna di Ballando ha spiegato di non essere riuscita a chiederglielo in quanto è parecchio impegnata a Torino (dove si registrano le puntate del suo programma e non può). Magari il prossimo anno.

Rai e Sky la corteggiano

Dunque, tramonta la possibilità di veder scendere in pista Francesca Fialdini, che continuerà fino a maggio l’impegno col suo Da noi… a ruota libera. La prima edizione sta andando davvero bene, perciò sono possibili novità degne di nota per i prossimi palinsesti.

Stando alle voci circolate la 40enne è parecchio apprezzata sia dai dirigenti di viale Mazzini sia da Sky. Di sicuro, qualora ci fossero i presupposti, Milly la chiamerebbe molto volentieri. Le parole di apertura pronunciate nel recente incontro davanti alle telecamere sono sembrate già un mezzo corteggiamento.

In attesa di scoprire quale destino attende Francesca, la Carlucci ha confermato i primi nomi dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2020.

Oltre a Barbara Bouchet (già confermata da lei stessa in un’intervista pubblicata qualche settimana fa), si esibiranno le attrici Vittoria Schisano e Rosalinda Celentano (figlia di Claudia Mori e Adriano), l’attore Gilles Rocca, il pugile Daniele Scardina (attualmente fidanzato con Diletta Leotta) e il pittore Antonio Maria Catalani, in arte Holaf.

Francesca Fialdini non ballerà

Salvo emergenze causa Coronavirus, la prima puntata della 15esima edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda su Rai Uno sabato 28 marzo. Nel mentre Milly sta studiando insieme al suo cast di ballerini nuove coreografie, rispettose delle regole di prevenzione vigenti.

Balleranno in modo diverso, ha garantito. Il sogno Fialdini evapora, per la delusione dei suoi numerosi sostenitori, tuttavia la formula di Ballando è troppo ben collaudata per credere che ciò inficerà sullo spettacolo offerto.