Brutte notizie per Stefano De Martino, costretto a fermarsi: ecco cosa è successo

Sospeso Made in Sud di Stefano De Martino

Con l’espandersi a macchia d’olio del Coronavirus, la vita degli italiani sta subendo una serie di cambiamenti. Anche il mondo dello spettacolo ha stravolto tutto sospendendo programmi televisivi e rinviandoli a data da destinarsi. Uno di questi è Made in Sud la trasmissione comica di Rai Due che anche nel 2020 doveva essere condotta da Stefano De Martino.

Il format napoletano dove andare il onda da lunedì 30 marzo in diretta dall’auditorium Rai della città partenopea, ma al momento è stato cancellato. La decisione è stata presa dai vertici di Viale Mazzini e dalla Tunnell Produzioni, la casa di produzione che produce lo show di intrattenimento con Fatima Trotta. Quindi Al momento non sappiamo quando verrà trasmesso.

Sospesi tre programmi televisivi a Mediaset

Non è l’unico programma televisivo sospeso per l’emergenza Coronavirus. Infatti nelle ultime ore i vertici di Mediaset con un comunicato stampa hanno fatto sapere che due storiche trasmissioni di Canale 5 e una di Rete 4 saranno momentaneamente cancellare dai palinsesti. Stiamo parlando di #CR4 – La Repubblica delle Donne, il format condotto da Piero Chiambretti il mercoledì in prime time.

Mentre sulla rete ammiraglia salteranno per un po’ Domenica Live di Barbara D’Urso e Verissimo con Silvia Toffanin. Al loro posto, oltre all’informazione che viene data da Mattino 5 e Pomeriggio Cinque verranno aggiunti dei programmi live che di occuperanno della cronaca del momento. Mentre Le Iene Show non andrà in onda per due settimane perché un collaboratore è risultato positivo al test del Coronavirus.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez innamorati più che mai

In questo modo Stefano De Martino trascorrerà più tempo insieme alla moglie Belen Rodriguez e al loro figlioletto Santiago. Ricordiamo che la soubrette argentina e il ballerino napoletano sono tornati insieme dalla scorsa primavera e ora sono inseparabili.

Sabato scorso la conduttrice di Tu si que vales è stata ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, oltre ad avere un aspetto diverso ha parlato anche del suo amore immenso che prova per il partenopeo.