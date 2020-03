Sabrina Ferilli presto sul set: “Protagonista del nuovo film”

Sabrina Ferilli sarà la protagonista del nuovo film di Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Siete fan di Sabrina Ferilli? Stappate lo spumante e brindate perché Ricky Tognazzi e Simona Izzo stanno scrivendo un film che la vedrà protagonista. Fanpage.it ha scoperto i dettagli del progetto, attualmente in fase di scrittura. Ai microfoni del portale la Izzo assicura di essere attualmente alle prese con una pellicola cucita ad hoc sulla Ferilli, una storia molto forte. Poi, Tognazzi ha svelato qualche dettaglio aggiuntivo.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono reduci dal grande successo de La vita promessa 2. Mentre domenica scorsa gli spettatori della fiction si sono gustati il gran finale dell’avventura di Carmela Rizzo, la coppia è già impegnata per offrire nuove emozioni con Sabrina Ferilli.

Veri avvenimenti

Da Tognazzi arrivano dei dettagli aggiuntivi in merito al progetto ancora top secret. Può dire che è un film basato su veri avvenimenti, sebbene la trama non sia fondata su personaggi dotati di nome e cognome nella vita reale.

Probabilmente molte persone hanno vissuto tale situazione. Sono sempre in zona melodramma. Narrerà la vita di ogni giorno di una piccola famiglia all’interno di una storia con la S maiuscola. Non può sbottonarsi troppo, ne parleranno a tempo debito.

Sabrina Ferilli ha già collaborato in passato assieme a Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Nell’aprile del 2019 è stata protagonista de L’amore strappato, dedicato alla figura di Angela Lucanto: a sette anni la strapparono dalla sua famiglia e rinchiuso in un istituto dopo che avevano ingiustamente accusato il padre di aver abusato di lei.

La famiglia seppe riunirsi una volta superato il calvario di oltre dieci anni. Nella miniserie, accolta da un grande successo negli ascolti, l’attrice romana interpretava la madre della bambina, Rosa Macaluso.

Sabrina Ferilli ricompone l’intesa con Izzo-Tognazzi

Per motivi piuttosto ovvi, il prossimo lavoro è avvolto dal mistero. Eppure, la curiosità già regna sovrana, visto il grande talento di cui dispongono sia il duo Izzo-Tognazzi, nella parte creativa, sia la Ferilli attrice, tra i volti più amati del nostro piccolo e grande schermo.

Informazioni specifiche su cosa verrà trattato non ce ne sono, anche se l’impressione è che si tratti di vicende ambientate in un periodo storico realmente esistito. Le esperienze rappresentate in tivù accomuneranno tante famiglie, in un gioco di immedesimazione capace di fare presa sul pubblico. Servirà pure tempo prima che vede definitivamente la luce, le attese verranno comunque ripagate.